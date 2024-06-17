Житель Бурятии убил знакомую и спрятал её тело в подполье

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обвиняемый несколько месяцев назад освободился из исправительной колонии



В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении 48-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве.



По данным следствия, обвиняемый несколько месяцев назад освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за ранее совершённое особо тяжкое преступление против жизни человека. После чего он стал жить в селе Кабанске.



Утром 15 июня 2024 года он пришёл в гости к знакомой односельчанке, вместе с которой стал употреблять спиртные напитки. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой гость схватил со стола кухонный нож и нанёс им несколько ударов женщине в шею, лицо и грудь. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.



Обвиняемый спрятал её тело в подполье, после чего похитил кошелёк с 3 тысячами рублей и скрылся с места происшествия. Позднее он избавился от орудия преступления, встретился с приятелем, стал тратить с ним похищенные деньги и проговорился о совершённом убийстве. После обнаружения тела потерпевшей злоумышленник был задержан.



- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

