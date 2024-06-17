Работы будут завершены в 2026 году
Завершаются работы по проектированию моста «Наадамчин», который соединит шоссе «Туул» с высокоскоростной магистралью «Нисэх» в Монголии. Конструкция станет первым подвесным или вантовым мостом в стране.
Общая длина «Наадамчина» составит 846,5 метров, а длина вантовой части – 270 метров. На нём планируется запустить двустороннее движение (4-6 полос в обоих направлениях), а высота опор составит 65 метров.
Официальные лица сообщили, что проектирование подвесного моста завершат в этом месяце. Строительные работы начнутся в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Бюджет на мост составит 74 миллиона долларов США, сообщили в новостном агентстве «Монцамэ».
По данным министерства дорожно-транспортного развития Монголии, строительство этого моста полностью устранит пробки в Улан-Баторе в направлениях Яармаг – Нисэх и повысит интенсивность движения в городе.
В Монголии построят первый подвесной мост
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