В Монголии построят первый подвесной мост

Работы будут завершены в 2026 году



Завершаются работы по проектированию моста «Наадамчин», который соединит шоссе «Туул» с высокоскоростной магистралью «Нисэх» в Монголии. Конструкция станет первым подвесным или вантовым мостом в стране.



Общая длина «Наадамчина» составит 846,5 метров, а длина вантовой части – 270 метров. На нём планируется запустить двустороннее движение (4-6 полос в обоих направлениях), а высота опор составит 65 метров.



Официальные лица сообщили, что проектирование подвесного моста завершат в этом месяце. Строительные работы начнутся в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Бюджет на мост составит 74 миллиона долларов США, сообщили в новостном агентстве «Монцамэ».



По данным министерства дорожно-транспортного развития Монголии, строительство этого моста полностью устранит пробки в Улан-Баторе в направлениях Яармаг – Нисэх и повысит интенсивность движения в городе.



