Ушуистка из Бурятии стала призёром игр БРИКС

Анна Леонова выиграла серебро в дисциплине «гунь-шу»



12 июня в Казани стартовали международные мультиспортивные соревнования – спортивные игры стран БРИКС. В состав сборной России вошла ушуистка из Бурятии, мастер спорта Анна Леонова.



Спортсменка завоевала серебро игр БРИКС в турнире по ушу. Анна Леонова заняла второе место в дисциплине «гунь-шу» в соревнованиях по ушу-таолу.



Как сообщает министерство спорта РБ, Анна является воспитанницей школы «Золотой дракон». Тренируется под руководством Игоря Марковца.



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