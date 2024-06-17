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Ушуистка из Бурятии стала призёром игр БРИКС

Ушуистка из Бурятии стала призёром игр БРИКС
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Анна Леонова выиграла серебро в дисциплине «гунь-шу»

12 июня в Казани стартовали международные мультиспортивные соревнования – спортивные игры стран БРИКС. В состав сборной России вошла ушуистка из Бурятии, мастер спорта Анна Леонова.

Спортсменка завоевала серебро игр БРИКС в турнире по ушу. Анна Леонова заняла второе место в дисциплине «гунь-шу» в соревнованиях по ушу-таолу.

Как сообщает министерство спорта РБ, Анна является воспитанницей школы «Золотой дракон». Тренируется под руководством Игоря Марковца.
ушу Бурятия спорт БРИКС

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