В Иркутской области прошли «Прибайкальскую сотку»
Шесть рекордов Иркутской области установили участники суточного ультрамарафона по северной ходьбе «Прибайкальская сотка», который с 8 по 9 июня прошёл в Свирске. Более 20 спортсменов из Иркутской области и Бурятии стартовали на трёх дистанциях.
Новый рекорд Прибайкалья на дистанции 24 часа среди мужчин в возрасте 18-59 лет установил Владимир Артемихин из Улан-Удэ – 125 км 648 м. Спортсмен из Бурятии побил прошлогоднее достижение жителя Тулунского района Евгения Литвинова – 125 км 604 м, в этот раз Евгений Литвинов показал результат – 107 км 874 м. Евгений Маньков из Свирска преодолел 67 км 365 м.
Второй рекорд на дистанции в 12 часов среди женщин 18-59 лет установила Наталья Кудрявцева из Улан-Удэ – 63 км 56 м. Среди мужчин старше 60 лет рекордсменом стал Олег Молчанов из Слюдянки – 51 км 171 м.
Наталья Устинова из Тулуна установила новый рекорд Иркутской области среди женщин 18-59 лет на дистанции в шесть часов, спортсменка прошла 37 км 463 м. У мужчин в этой возрастной группе рекордсменом стал Владимир Анишкевич из Свирска – 41 км 209 м. Среди женщин старше 60 лет победила Людмила Матвеева из Тулунского района – 32 км 406 м. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Улан-удэнцы установили рекорды суточного ультрамарафона
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