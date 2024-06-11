В Бурятии определены победители «Кожаного мяча»

Общество, Фото: ДФЛ РБ

Они сыграют в Москве на всероссийском финале Школьной футбольной лиги



10 июня в Бурятии завершился региональный финал соревнований Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций. Игры прошли в двух возрастных группах: до 13 лет (2012-2013 года рождения) и до 15 лет (2010-2011 года рождения).



В региональном финале принимали участие по 8 лучших команд в каждой возрастной группе. Победителями и призёрами турнира стали:



Среди команд до 13 лет

Первое место – СОШ №4 г. Гусиноозёрск;

Второе место – СОШ №26 г. Улан-Удэ;

Третье место – СОШ №25 г. Улан-Удэ.



Лучшие игроки турнира

Лучший защитник – Булат Р. (СОШ Поселье);

Лучший полузащитник – Тимур Ш. (СОШ №25 Улан-Удэ);

Лучший нападающий - Вячеслав Д. (СОШ №26 Улан-Удэ)

Лучший вратарь – Семён П. (СОШ №4 Гусиноозёрска);

Лучший игрок - Артём М. (СОШ №4 Гусиноозёрска).



У команд до 15 лет

Первое место – СОШ №42 г. Улан-Удэ;

Второе место - СОШ №63 г. Улан-Удэ;

Третье место – СОШ №4 г. Гусиноозёрск.



Лучшие игроки турнира

Лучший вратарь - Булат Т. (СОШ №63 Улан-Удэ);

Лучший защитник - Ринчин З. (СОШ №63 Улан-Удэ);

Лучший полузащитник - Ярослав С. (СОШ №42 Улан-Удэ);

Лучший Нападающий - Анар Г. (СОШ №4 Гусиноозёрска);

Лучший игрок - Иван М. (СОШ №42 Улан-Удэ).



Всего в Республике Бурятия в школьном, муниципальном и республиканском этапах в соревнованиях приняли участие более 5000 школьников. В сентябре победители соревнований сыграют в Москве на всероссийском финале ШФЛ, сообщает ДФЛ РБ.



