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В Бурятии определены победители «Кожаного мяча»

В Бурятии определены победители «Кожаного мяча»
Общество,  Фото:ДФЛ РБ
Они сыграют в Москве на всероссийском финале Школьной футбольной лиги

10 июня в Бурятии завершился региональный финал соревнований Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций. Игры прошли в двух возрастных группах: до 13 лет (2012-2013 года рождения) и до 15 лет (2010-2011 года рождения).

В региональном финале принимали участие по 8 лучших команд в каждой возрастной группе. Победителями и призёрами турнира стали:

Среди команд до 13 лет
Первое место – СОШ №4 г. Гусиноозёрск;
Второе место – СОШ №26 г. Улан-Удэ;
Третье место – СОШ №25 г. Улан-Удэ.

Лучшие игроки турнира
Лучший защитник – Булат Р. (СОШ Поселье);
Лучший полузащитник – Тимур Ш. (СОШ №25 Улан-Удэ);
Лучший нападающий - Вячеслав Д. (СОШ №26 Улан-Удэ)
Лучший вратарь – Семён П. (СОШ №4 Гусиноозёрска);
Лучший игрок - Артём М. (СОШ №4 Гусиноозёрска).

У команд до 15 лет
Первое место – СОШ №42 г. Улан-Удэ;
Второе место - СОШ №63 г. Улан-Удэ;
Третье место – СОШ №4 г. Гусиноозёрск.

Лучшие игроки турнира
Лучший вратарь - Булат Т. (СОШ №63 Улан-Удэ);
Лучший защитник - Ринчин З. (СОШ №63 Улан-Удэ);
Лучший полузащитник - Ярослав С. (СОШ №42 Улан-Удэ);
Лучший Нападающий - Анар Г. (СОШ №4 Гусиноозёрска);
Лучший игрок - Иван М. (СОШ №42 Улан-Удэ).

Всего в Республике Бурятия в школьном, муниципальном и республиканском этапах в соревнованиях приняли участие более 5000 школьников. В сентябре победители соревнований сыграют в Москве на всероссийском финале ШФЛ, сообщает ДФЛ РБ.

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