Учёные объяснили июньский снег на севере Иркутской области

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Из лета Бодайбо вернулся в апрельские температуры



На севере Иркутской области в Бодайбинском районе 6 и 7 июня больше суток шёл снег, размыло взлётно-посадочную полосу, снег толщиной 5-10 см накрыл кроны деревьев. Причины летнего снегопада в регионе пояснила заведующая кафедрой метеорологии физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева.



По её словам, летний снег для жителей Иркутской области — погодное явление редкое, но, к сожалению, не экстремальное, особенно в июне. 2 июня 2019 года довольно сильный снегопад отмечали жители Усть-Илимска, 4 июня 2017 года летний снег наблюдали жители северных регионов Иркутской области, 18 июня 2009 года снег выпал в Иркутске и Байкальске. Совсем неожиданно, в разгар лета 30 июля 2014 года, мокрый снег удивил жителей Баяндаевского района. И это далеко не полная статистика только нынешнего века.



- Выпадению летнего снега, как правило, предшествует длительный прогрев, когда атмосфера становится потенциально заряженной влагой, ведь именно тёплый воздух способен больше удержать влаги в атмосфере. В Бодайбо с 24 мая по 5 июня в течение двух недель среднесуточные температуры воздуха держались на 2-5ºС выше нормы. Накануне выпадения снега 5 июня столбик термометров показал рекордное тепло +30,6 ºС, установив новый исторический максимум. Кроме того, с 30 мая ежедневно шли дожди, и июнь 2024 года в Бодайбо уже перевыполнил месячную норму осадков почти на 20%, - рассказала Инна Латышева.



После такой жаркой и влажной погоды произошло резкое вторжение холода с Арктики, который принёс таймырский циклон. Близкий к данному процессу аналог можно проследить в 1968 году, когда первая декада июня в Бодайбо была влажной, а в ночные часы температура воздуха опускалась ниже нулевой отметки. В нынешней ситуации таймырский холодный высотный циклон понизил температуры с 30-ти градусной жары до отметки не выше +4 ºС в дневные часы, т.е. фактически из июльских климатических показателей Бодайбо вернулся в апрельские температуры, а после прогремевших гроз – в снегопады.



Также метеоролог подчеркнула, что таймырский циклон не ограничился только понижением температур, он сформировал монгольский циклон и уже два циклонических вихря работали как два насоса, втягивая холодные и тёплые воздушные массы, причём тёплые поступали с юга и значительно пополняли свой влагозапас над акваторией озера Байкал. Далее подключался механизм усиления осадков на наветренных склонах Патомского нагорья, уровень нулевой изотермы в облаках в условиях понижения температур тоже стал низким, и снежинки, сформировавшиеся в облаке, не успевали таять, долетая до Земли.



Как сообщает управление информационной политики ИГУ, Иркутская область в первую декаду июня 2024 года, как и Сибирь, вошла в число регионов с температурами на 1-2ºС ниже нормы, осадков выпало примерно треть месячной нормы. Июньское тепло первой декады досталось европейским регионам, Уралу и Камчатке. Согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра России, таймырский холодный циклон останется господствовать над Западной Сибирью, в Иркутской области температуру прогнозируют в пределах нормы, а осадков над большей её частью больше нормы. Это значит, что циклоны будут сменять друг друга, чередуя волны жары с прохладным и влажным воздухом.

