Причиной стал паслен трёхцветковый
В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области ввели карантинный фитосанитарный режим по паслену трёхцветковому. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.
- Карантинная фитосанитарная зона площадью 416,2 га (площадь очага – 30 га) установлена в посёлке Бозой. Сам очаг по паслену трёхцветковому был выявлен в 2012 году, за прошедние годы площадь его изменяется, - говорится в сообщении.
Отмечается, что программа локализации очага карантинного объекта и его ликвидации утверждена.
Паслён трёхцветковый (Solanum triflorum Nutt) относится к карантинным организмам, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. Снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Сами растения и плоды ядовиты, животными на пастбищах не поедаются, но при попадании в зелёный корм и силос вызывают отравление. Кроме того, отмечено неблагоприятное воздействие на человека летучих веществ, выделяемых растениями паслена, они вызывают головную боль, понижают работоспособность.
В одном из районов Иркутской области ввели карантинный фитосанитарный режим
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Причиной стал паслен трёхцветковый
Её отправили на принудительные работы
Косолапый бегал недалеко от СНТ
Местные жители надеялись на её появление два года
Долг составил свыше 190 тысяч рублей
Улан-Удэ опять утопает в лужах
Люди в одном из микрорайонов города выживают без элементарных удобств
Они берут по 400 рублей за перевозку посылок до Курумкана
Ради регистрации животных людям приходится ездить в райцентр
Трансграничный лесной пожар ликвидирован
Он состоится на Ольхоне
Юбилейные мероприятия проведут на следующей неделе
В республике опять пообещали дожди и грозы
Общество, 10.06.2024
Праздник состоится в конце этого месяца
Общество, 10.06.2024
Праздники состоятся 12 июня