В одном из районов Иркутской области ввели карантинный фитосанитарный режим

Причиной стал паслен трёхцветковый



В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области ввели карантинный фитосанитарный режим по паслену трёхцветковому. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.



- Карантинная фитосанитарная зона площадью 416,2 га (площадь очага – 30 га) установлена в посёлке Бозой. Сам очаг по паслену трёхцветковому был выявлен в 2012 году, за прошедние годы площадь его изменяется, - говорится в сообщении.



Отмечается, что программа локализации очага карантинного объекта и его ликвидации утверждена.



Паслён трёхцветковый (Solanum triflorum Nutt) относится к карантинным организмам, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. Снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Сами растения и плоды ядовиты, животными на пастбищах не поедаются, но при попадании в зелёный корм и силос вызывают отравление. Кроме того, отмечено неблагоприятное воздействие на человека летучих веществ, выделяемых растениями паслена, они вызывают головную боль, понижают работоспособность.

