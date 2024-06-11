В Улан-Удэ проведут городской фестиваль

Он состоится 15 июня



В столице Бурятии городской фестиваль «Яркие люди» (0+) объединит в себе несколько тематических площадок и позволит горожанам всех возрастов, как индивидуально, так и семьями ярко и с пользой провести день, а также познакомят горожан с возможностями муниципальных библиотек Улан-Удэ. Мероприятие состоится 15 июня на площади Революции 1905 года в рамках празднования Дня города.



Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, «Детский движ» и аниматоры площадки предложат детям и родителям пройти «Мегабродилку», посостязаться в настольном кёрлинге, посмотреть спектакли кукольного театра и различные мастер-классы. Ребята смогут принять участие в подвижных играх, литературных викторинах.



Тематическое пространство «На шахматной доске» подготовит турнир и сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам с приглашённым гроссмейстером. Площадка «Когда мама и папа были молодые» перенесёт горожан в прошлое с помощью дворовых игр из 80-90-х годов и тематической фотозоны.



На площадке «Легендарный БАМ» состоится встреча со строителями магистрали, дополненная выставкой фотографий и предметов быта. А квест «50 вопросов – к 50-летию БАМа» раскроет тайны и легенды одной из самых известных в мире железнодорожных трасс.



Площадка «КНИГАтолк. Яркие люди» станет интеллектуальным островком с выступлениями спикеров и профессионалов самых разных направлений. А все любители чтения и книг смогут присутствовать на диспуте книжных клубов города.



Сцена амфитеатра «Песни от всей души» представит талантливых горожан разных возрастов и профессий, которых объединяет любовь к песням и музыке. Творческая лаборатория «Мысли как художник» ждёт всех на художественных мастер-классах в разных техниках. Аудиогиды пешеходных прогулок и статичных экскурсий «Ожившая история» - для тех, кто хочет узнать о любимом городе больше.



В «Большом библиотечном забеге» может принять участие любой желающий. Главные условия: желание бегать и любовь к книгам. На фотозоне «Книжная инсталляция» разместятся макеты книг бурятских авторов.



Также на протяжении всего мероприятия на площадке будут работать кураторы фестиваля, которые будут отвечать на вопросы гостей, ориентировать их по площадкам.



Возрастное ограничение: 0+.

