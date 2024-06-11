11 июня

10 июня

Популярное

В Улан-Удэ проведут городской фестиваль

В Улан-Удэ проведут городской фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится 15 июня

В столице Бурятии городской фестиваль «Яркие люди» (0+) объединит в себе несколько тематических площадок и позволит горожанам всех возрастов, как индивидуально, так и семьями ярко и с пользой провести день, а также познакомят горожан с возможностями муниципальных библиотек Улан-Удэ. Мероприятие состоится 15 июня на площади Революции 1905 года в рамках празднования Дня города.

Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, «Детский движ» и аниматоры площадки предложат детям и родителям пройти «Мегабродилку», посостязаться в настольном кёрлинге, посмотреть спектакли кукольного театра и различные мастер-классы. Ребята смогут принять участие в подвижных играх, литературных викторинах.

Тематическое пространство «На шахматной доске» подготовит турнир и сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам с приглашённым гроссмейстером. Площадка «Когда мама и папа были молодые» перенесёт горожан в прошлое с помощью дворовых игр из 80-90-х годов и тематической фотозоны.

На площадке «Легендарный БАМ» состоится встреча со строителями магистрали, дополненная выставкой фотографий и предметов быта. А квест «50 вопросов – к 50-летию БАМа» раскроет тайны и легенды одной из самых известных в мире железнодорожных трасс.

Площадка «КНИГАтолк. Яркие люди» станет интеллектуальным островком с выступлениями спикеров и профессионалов самых разных направлений. А все любители чтения и книг смогут присутствовать на диспуте книжных клубов города.

Сцена амфитеатра «Песни от всей души» представит талантливых горожан разных возрастов и профессий, которых объединяет любовь к песням и музыке. Творческая лаборатория «Мысли как художник» ждёт всех на художественных мастер-классах в разных техниках. Аудиогиды пешеходных прогулок и статичных экскурсий «Ожившая история» - для тех, кто хочет узнать о любимом городе больше.

В «Большом библиотечном забеге» может принять участие любой желающий. Главные условия: желание бегать и любовь к книгам. На фотозоне «Книжная инсталляция» разместятся макеты книг бурятских авторов.

Также на протяжении всего мероприятия на площадке будут работать кураторы фестиваля, которые будут отвечать на вопросы гостей, ориентировать их по площадкам.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отпразднуют День молодёжи
В Улан-Удэ отпразднуют День молодёжи
Общество, 11.06.2024
Республика присоединится к праздничному марафону фестивалей
В Иркутске пройдёт Байкальская неделя искусства и ремёсел
В Иркутске пройдёт Байкальская неделя искусства и ремёсел
Общество, 11.06.2024
Участие примут 20 регионов Российской Федерации
В Улан-Удэ пройдёт волейбольный турнир в память о погибших бойцах
В Улан-Удэ пройдёт волейбольный турнир в память о погибших бойцах
Общество, 11.06.2024
Его проведут 12 июня на двух площадках города
В Бурятии определены победители «Кожаного мяча»
В Бурятии определены победители «Кожаного мяча»
Общество, 11.06.2024
Они сыграют в Москве на всероссийском финале Школьной футбольной лиги
Учёные объяснили июньский снег на севере Иркутской области
Учёные объяснили июньский снег на севере Иркутской области
Общество, 11.06.2024
Из лета Бодайбо вернулся в апрельские температуры
В Кабанском районе Бурятии собираются благоустроить парк
В Кабанском районе Бурятии собираются благоустроить парк
Общество, 11.06.2024
Дизайн-проект парка в Каменске участвует во всероссийском конкурсе
В Бурятии волонтёры убрались на Щучьем озере
В Бурятии волонтёры убрались на Щучьем озере
Общество, 11.06.2024
Участие приняли добровольцы из нескольких районов республики и Улан-Удэ
Молодёжь Улан-Удэ станцевала в честь Дня города
Молодёжь Улан-Удэ станцевала в честь Дня города
Общество, 11.06.2024
В флешмобе участвовало более 350 человек
В Забайкалье хотят запустить авиарейс до Улан-Удэ
В Забайкалье хотят запустить авиарейс до Улан-Удэ
Общество, 11.06.2024
В крае рассказали о планируемом запуске новых авиамаршрутов в 2025 году
В парке Улан-Удэ рейд районных властей обнаружил мёртвых птиц
В парке Улан-Удэ рейд районных властей обнаружил мёртвых птиц
Общество, 11.06.2024
Также был замечен мусор, засохшие деревья, грязь в фонтане и оголённые провода
В Бурятии дорожники используют инновационный метод контроля качества дорог
В Бурятии дорожники используют инновационный метод контроля качества дорог
Общество, 11.06.2024
Впервые в республики новую методику применили на трассе «Байкал»
В Бурятии молодые сотрудники УФСИН приняли присягу
В Бурятии молодые сотрудники УФСИН приняли присягу
Общество, 11.06.2024
Ряды сотрудников пополнили 19 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^