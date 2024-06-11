В Кабанском районе Бурятии собираются благоустроить парк

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Дизайн-проект парка в Каменске участвует во всероссийском конкурсе



Дизайн-проект благоустройства парка Победы в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. За благоустройство общественной территории проголосовали большинство жителей посёлка. Голосование по выбору территорий проводилось на сайте администрации поселения, в социальных сетях и чатах, также проводился опрос в управляющих компаниях.



В основе разработки дизайн-проекта парка Победы лежит историческое событие. В честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне на данной территории провели большой парад и возвели памятник воинам-землякам «20 лет Победы над фашистской Германией», который сегодня является объектом культурного наследия. В рамках дизайн-проекта на территории парка будет создано 11 функциональных зон, что придаст благоустроенной территории вид городского многофункционального современного пространства.



- Основная задача сохранить память о героях, что отражается в строгих формах, сдержанных цветах, в долговечных, экологических материалах и конструкциях, а также в образах малых форм, отсылающих нас к теме. Парк будет востребован во все сезоны посетителями любого возраста. У нас будут места, где будут проходить концерты, ярмарки. Продуманы также места для тихого отдыха и настольных игр, - рассказала Ольга Гусева, заместитель руководителя администрации МО «Каменское» Кабанского района.



Площадь планируемой территории благоустройства равна 0,72 гектара. Стоимость проекта составит 52 млн рублей. Результаты конкурса будут объявлены уже в августе, сообщает министерство строительства РБ.

