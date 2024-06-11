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Жительнице Бурятии придётся потрудиться из-за неуплаты алиментов

Жительнице Бурятии придётся потрудиться из-за неуплаты алиментов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её отправили на принудительные работы

Суд признал 37-летнюю жительницу села Унэгэтэй виновной в неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

- В 2020 году по решению суда женщина лишена родительских прав в отношении двоих детей, которым обязана уплачивать алименты. В 2023 году она была привлечена к уголовной ответственности за неуплату средств. Злоупотребляя спиртными напитками, виновная нарушала условия и порядок отбывания назначенного условного наказания в виде исправительных работ. За четыре года судьбой дочери и сына не интересовалась, из общей суммы задолженности в размере около 1,3 млн рублей перечислила им на содержание только 100 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Заиграевский районный суд приговорил виновную к 9 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Отбывать назначенное наказание женщина будет в исправительном центре уголовно-исполнительной системы.

После вступления приговора в законную силу из заработной платы осуждённой будут удержаны причитающиеся детям средства.
алименты принудительные работы

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