Косолапый бегал недалеко от СНТ
Сегодня утром на четвёртом километре автодороги «Мельничный тракт» в Иркутском районе Иркутской области заметили медведя. Он выходил на проезжую часть недалеко от СНТ «Надежда». Об этом в дежурную часть полиции сообщили сразу двое очевидцев.
- Одна из очевидцев сообщила, что задела его своим автомобилем. В обоих случаях медведь убежал в лесополосу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас полицейские проводят проверку.
Жителей призывают не подкармливать медведей и не приближаться к ним. В случае встречи с хищником следует не привлекать его внимание и осторожно удалиться
Под Иркутском водитель задела автомобилем медведя
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