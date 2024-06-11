Под Иркутском водитель задела автомобилем медведя

Косолапый бегал недалеко от СНТ



Сегодня утром на четвёртом километре автодороги «Мельничный тракт» в Иркутском районе Иркутской области заметили медведя. Он выходил на проезжую часть недалеко от СНТ «Надежда». Об этом в дежурную часть полиции сообщили сразу двое очевидцев.



- Одна из очевидцев сообщила, что задела его своим автомобилем. В обоих случаях медведь убежал в лесополосу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Сейчас полицейские проводят проверку.



Жителей призывают не подкармливать медведей и не приближаться к ним. В случае встречи с хищником следует не привлекать его внимание и осторожно удалиться

