В Улан-Удэ отпразднуют День молодёжи

Республика присоединится к праздничному марафону фестивалей



Бурятия вошла в марафон фестивалей «День молодёжи». Праздник объединит всю Россию, пройдёт во всех часовых поясах и в 35 регионах страны.



Так, в Бурятии День молодёжи пройдёт 29 июня в Улан-Удэ, в этнографическом музее народов Забайкалья. С 14:00 до 21:00 гостей ждёт культурная, развлекательная и полезная программа.



Будут работать площадки:

- творческие мастер-классы, выступления молодых артистов и выставка работ художников;

- соревнования по уличным видам спорта;

- образовательная ярмарка от вузов и колледжей;

- зоны партнёров, волонтёрских и молодёжных организаций;

- караоке на бурятском языке и концертная программа.



Также в честь 5-летия РЦД «ДоброДом» отметят достижения лучших волонтёров за вклад в развитие добровольчества в Республике Бурятия. Об этом сообщает Молодёжный центр Бурятии.



Возрастное ограничение: 0+.

