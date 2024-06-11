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В Улан-Удэ отпразднуют День молодёжи

В Улан-Удэ отпразднуют День молодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Республика присоединится к праздничному марафону фестивалей

Бурятия вошла в марафон фестивалей «День молодёжи». Праздник объединит всю Россию, пройдёт во всех часовых поясах и в 35 регионах страны.

Так, в Бурятии День молодёжи пройдёт 29 июня в Улан-Удэ, в этнографическом музее народов Забайкалья. С 14:00 до 21:00 гостей ждёт культурная, развлекательная и полезная программа.

Будут работать площадки:
- творческие мастер-классы, выступления молодых артистов и выставка работ художников;
- соревнования по уличным видам спорта;
- образовательная ярмарка от вузов и колледжей;
- зоны партнёров, волонтёрских и молодёжных организаций;
- караоке на бурятском языке и концертная программа.

Также в честь 5-летия РЦД «ДоброДом» отметят достижения лучших волонтёров за вклад в развитие добровольчества в Республике Бурятия. Об этом сообщает Молодёжный центр Бурятии.

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Бурятия молодежь фсетиваль день молодежи Улан-Удэ

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