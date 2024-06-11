Республика присоединится к праздничному марафону фестивалей
Бурятия вошла в марафон фестивалей «День молодёжи». Праздник объединит всю Россию, пройдёт во всех часовых поясах и в 35 регионах страны.
Так, в Бурятии День молодёжи пройдёт 29 июня в Улан-Удэ, в этнографическом музее народов Забайкалья. С 14:00 до 21:00 гостей ждёт культурная, развлекательная и полезная программа.
Будут работать площадки:
- творческие мастер-классы, выступления молодых артистов и выставка работ художников;
- соревнования по уличным видам спорта;
- образовательная ярмарка от вузов и колледжей;
- зоны партнёров, волонтёрских и молодёжных организаций;
- караоке на бурятском языке и концертная программа.
Также в честь 5-летия РЦД «ДоброДом» отметят достижения лучших волонтёров за вклад в развитие добровольчества в Республике Бурятия. Об этом сообщает Молодёжный центр Бурятии.
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В Улан-Удэ отпразднуют День молодёжи
Общество, Фото:
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