Долг составил свыше 190 тысяч рублей
Жительница посёлка Таксимо Муйского района обратилась в Байкальскую транспортную прокуратуру по вопросу невыплаты алиментов.
Проверка подтвердила, что мать двоих детей (малышам по два года) не получала алименты от бывшего супруга – работника предприятия железнодорожного транспорта.
- В действиях бухгалтера организации, на которую возложены функции по расчёту и удержанию алиментов из заработной платы работников предприятий железнодорожного транспорта, прокуратурой были выявлены факты неисполнения требований судебного пристава-исполнителя по удержанию долга по алиментам, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В связи с этим прокуратура внесла представление начальнику структурного подразделения организации. Кроме того, ответственный сотрудник привлечён к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» и оштрафован.
После вмешательства транспортной прокуратуры женщине выплачена задолженность по алиментам в размере более 190 тысяч рублей.
В Бурятии мать двоих детей через прокуратуру выбила алименты
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