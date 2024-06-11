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В Бурятии мать двоих детей через прокуратуру выбила алименты

В Бурятии мать двоих детей через прокуратуру выбила алименты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Долг составил свыше 190 тысяч рублей

Жительница посёлка Таксимо Муйского района обратилась в Байкальскую транспортную прокуратуру по вопросу невыплаты алиментов.

Проверка подтвердила, что мать двоих детей (малышам по два года) не получала алименты от бывшего супруга – работника предприятия железнодорожного транспорта.

- В действиях бухгалтера организации, на которую возложены функции по расчёту и удержанию алиментов из заработной платы работников предприятий железнодорожного транспорта, прокуратурой были выявлены факты неисполнения требований судебного пристава-исполнителя по удержанию долга по алиментам, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В связи с этим прокуратура внесла представление начальнику структурного подразделения организации. Кроме того, ответственный сотрудник привлечён к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» и оштрафован.

После вмешательства транспортной прокуратуры женщине выплачена задолженность по алиментам в размере более 190 тысяч рублей.
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