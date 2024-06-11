В Иркутске пройдёт Байкальская неделя искусства и ремёсел

Участие примут 20 регионов Российской Федерации
В Иркутске с 20 по 23 июня состоится Байкальская неделя искусства и ремёсел (6+). Мероприятие будет проходить третий год подряд.
– Представители 20 регионов Российской Федерации и стран СНГ, Таджикистана и Узбекистана уже подтвердили своё участие и приедут в столицу Прибайкалья. Запланированы модные показы, мастер-классы и уникальные выставки, – прокомментировала начальник управления культуры администрации города Ольга Стрекаловская.
В этом году мероприятия пройдут на площадке МКУ «Дом Европы». Свои авторские работы покажут более 150 предприятий народных художественных промыслов, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников и дизайнеров.
20 июня начнёт работать выставка-ярмарка «Наследие и традиции» (6+). Здесь можно будет увидеть украшения, одежду, балхарское керамическое искусство, посуду, вещи, изготовленные на ткацком станке, изделия с городецкой золотной вышивкой и многое другое.
Главное событие также состоится в «Доме Европы»: 21 и 22 июня пройдёт открытый модный показ «Этноподиум-Ангара» (6+). Как рассказала организатор Байкальской недели Роза Халтуева, модели продефилируют в традиционных эвенкийских, бурятских, казахских, татарских, таджикских, а также русских костюмах. В этот раз особое внимание уделят центральной и южной России. Основная часть показа – современные коллекции в направлении «этно».
В этом году акцент сделают на новые имена: представят работы молодых и начинающих дизайнеров. Например, жители и гости города увидят национальные костюмы, созданные студенткой Иркутского государственного университета Лаурой Халатян. А учащиеся Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма познакомят со своей авторской коллекцией «Сибирский шёлк».
20 июня в доме-музее Волконских развернут выставку «Русское кружево» (6+). Она будет действовать до 20 сентября.
Мероприятие приурочено к Году семьи. С 20 по 23 июня запланированы интерактивы для детей и взрослых. Желающие могут принять участие в мастер-классах по росписи матрёшек, изготовлению байкальской нерпы из шерсти, браслетов, кулонов.
Кроме того, с 20 по 22 июня проведут конкурс для гостей в возрасте от 10 до 15 лет. Им предложат создать образ из подручных материалов. Организаторы подготовили творческое коллективное действо: каждый сможет раскрасить карту «Дивная Россия», на которой изображены достопримечательности и ремёсла нашей страны.
21 июня в рамках Байкальской недели искусства и ремёсел состоится конференция «Культурное наследие народов Евразии в современном мире» (6+). К ней присоединятся модельеры, дизайнеры, представители народно-художественных промыслов.
– Основная тема – сохранение и передача традиций, преемственность поколений. В современном мире важна интерпретация, переосмысление. Но для этого нужно понимать наследие своего народа. Когда есть устоявшиеся корни, знания о них можно развивать и доносить молодёжи. Также поговорим об искусственном интеллекте, который все больше набирает популярность, и о том, как ремесленнику работать в этих условиях, – рассказала организатор конференции «Культурное наследие народов Евразии в современном мире» Наталья Костина.
Все мероприятия можно посетить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске пройдёт Байкальская неделя искусства и ремёсел
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