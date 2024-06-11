Столица Бурятии превратилась в Венецию из-за дождя





На Бурятию, как и прогнозировали ранее синоптики, обрушилось ненастье. Сильный дождь идёт в столице республики. В соцсетях и мессенджерах люди вовсю жалуются на образовавшиеся на дорогах огромные лужи.Судя по постам, сейчас вовсю «тонет» центр города, в частности – улицы Балтахинова, Смолина и Ленина. Настоящее озеро разлилось около торгового центра «Форум». Людям приходится идти вброд, прыгать через лужи или искать обходные пути.Сотрудники комбината по благоустройству откачивают воду с дорог с самого утра. Оставить заявку на ликвидацию луж можно, позвонив в диспетчерскую КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.Мэр города Игорь Шутенков сообщил в своём telegram-канале, что для борьбы с ними задействовали всю технику. Она работает на улицах Лебедева, Балтахинова, Борсоева и Николая Петрова. Воду откачивают с помощью мотопомп на Жердева и в 100-х кварталах. Ещё две улицы – Советская и Ленина – уже осушили.- На линии – 9 машин и 6 мотопомп. Технику комбината по благоустройству направили в Октябрьский район для отсыпки провалов. Держу ситуацию на контроле, – подчеркнул Шутенков.