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Столица Бурятии превратилась в Венецию из-за дождя

Столица Бурятии превратилась в Венецию из-за дождя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Улан-Удэ опять утопает в лужах

На Бурятию, как и прогнозировали ранее синоптики, обрушилось ненастье. Сильный дождь идёт в столице республики. В соцсетях и мессенджерах люди вовсю жалуются на образовавшиеся на дорогах огромные лужи.

Судя по постам, сейчас вовсю «тонет» центр города, в частности – улицы Балтахинова, Смолина и Ленина. Настоящее озеро разлилось около торгового центра «Форум». Людям приходится идти вброд, прыгать через лужи или искать обходные пути.

Сотрудники комбината по благоустройству откачивают воду с дорог с самого утра. Оставить заявку на ликвидацию луж можно, позвонив в диспетчерскую КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.

Мэр города Игорь Шутенков сообщил в своём telegram-канале, что для борьбы с ними задействовали всю технику. Она работает на улицах Лебедева, Балтахинова, Борсоева и Николая Петрова. Воду откачивают с помощью мотопомп на Жердева и в 100-х кварталах. Ещё две улицы – Советская и Ленина – уже осушили.

- На линии – 9 машин и 6 мотопомп. Технику комбината по благоустройству направили в Октябрьский район для отсыпки провалов. Держу ситуацию на контроле, – подчеркнул Шутенков.



дожди лужи

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