В селе Бурятии не могут дождаться детскую площадку

Местные жители надеялись на её появление два года
Жители села Пестерёво в пригородном Тарбагатайском районе два года подряд голосовали за строительство детской площадки в населённом пункте. В итоге игровую зону там решили оборудовать в этом году.
- Сказали, что начнут 1 мая, а уже июнь и работы так и не начались. Когда будет строительство? – интересуются люди в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова пояснила, что сейчас подрядчик занимается обустройством площадок в малых поселениях района, а после зайдёт в Пестерёво. «Ограждения и оборудование для площадки изготавливают. Останется только их установить», – уточнили власти.
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