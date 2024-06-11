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В селе Бурятии не могут дождаться детскую площадку

В селе Бурятии не могут дождаться детскую площадку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Местные жители надеялись на её появление два года

Жители села Пестерёво в пригородном Тарбагатайском районе два года подряд голосовали за строительство детской площадки в населённом пункте. В итоге игровую зону там решили оборудовать в этом году.
 
- Сказали, что начнут 1 мая, а уже июнь и работы так и не начались. Когда будет строительство? – интересуются люди в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова пояснила, что сейчас подрядчик занимается обустройством площадок в малых поселениях района, а после зайдёт в Пестерёво. «Ограждения и оборудование для площадки изготавливают. Останется только их установить», – уточнили власти.

детские площадки

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