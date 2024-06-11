В селе Бурятии не могут дождаться детскую площадку



Глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова пояснила, что сейчас подрядчик занимается обустройством площадок в малых поселениях района, а после зайдёт в Пестерёво. «Ограждения и оборудование для площадки изготавливают. Останется только их установить», – уточнили власти.





- Сказали, что начнут 1 мая, а уже июнь и работы так и не начались. Когда будет строительство? – интересуются люди в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».