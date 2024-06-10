10 июня

Популярное

В жилом доме в Бурятии после капремонта крыши заливает квартиры

В жилом доме в Бурятии после капремонта крыши заливает квартиры
Общество,  Фото:ОНФ
В квартирах уже год царит сырость

Год назад, весной 2023-го, в доме № 19 на улице Коммунистическая в кабанском селе Выдрино капитально отремонтировали крышу. После этого в многоквартирном доме во время дождей начало заливать квартиры. Впервые это произошло уже через пару месяцев, в июле, когда были ливни.

Подъезды и жилые помещения затопило аж до первого этажа. Последствия в виде подтёков и отваливающейся штукатурки видны до сих пор. Люди замазывают всё это белизной, чтобы не бросалось в глаза, и не закрывают форточки, чтобы лучше проветривалось.

Люди винят во всём некачественный, по их мнению, шифер, который использовали при капремонте. Его, кстати, уже заменили, но в квартирах до сих пор царствует сырость.
 
Сельчане обратились за помощью к представителям регионального отделения Народного фронта, а те, в свою очередь, в фонд капитального ремонта, чтобы там установили причину и устранили последствия затопления.



капремонт жалобы ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отметят столетие всебурятского Сурхарбаана
В Улан-Удэ отметят столетие всебурятского Сурхарбаана
Общество, 10.06.2024
Праздник состоится в конце этого месяца
В Улан-Удэ развернётся хоровой фестиваль
В Улан-Удэ развернётся хоровой фестиваль
Общество, 10.06.2024
Первый тур стартует уже завтра
В Санкт-Петербург съедутся участники Молодёжного сообщества ВЫЗОВ
Общество, 10.06.2024
Их ждёт деловая программа и праздничный концерт 
В Улан-Удэ выбрали лучшие детские видеоролики
В Улан-Удэ выбрали лучшие детские видеоролики
Общество, 10.06.2024
Гран-при выиграл анимационный мультфильм про нерпу
Студенты Бурятии «поиграли» в «Зарницу»
Студенты Бурятии «поиграли» в «Зарницу»
Общество, 10.06.2024
Победителями стали ребята из БГУ
Агинский округ победил на Российской выставке племенных овец
Агинский округ победил на Российской выставке племенных овец
Общество, 10.06.2024
Победителем стало хозяйство из Могойтуйского района
В Бурятии нерпы открыли «пляжный сезон»
В Бурятии нерпы открыли «пляжный сезон»
Общество, 10.06.2024
Они нежатся на камнях на Ушканьих островах
В Иркутске построят крытый стадион для футбола
В Иркутске построят крытый стадион для футбола
Общество, 10.06.2024
Он появится недалеко от развязки Академического моста
Экспресс Иркутск – Улан-Удэ будет курсировать до 3 сентября
Экспресс Иркутск – Улан-Удэ будет курсировать до 3 сентября
Общество, 10.06.2024
Из столицы Бурятии он отправляется в 13:37 пять дней в неделю
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улице Лазо
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улице Лазо
Общество, 10.06.2024
Асфальтом покроют участок протяжённостью более 1 км
В Бурятии определили чемпионов по стрельбе из лука
В Бурятии определили чемпионов по стрельбе из лука
Общество, 10.06.2024
Чемпионат региона состоялся в столице республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^