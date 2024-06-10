В жилом доме в Бурятии после капремонта крыши заливает квартиры





Год назад, весной 2023-го, в доме № 19 на улице Коммунистическая в кабанском селе Выдрино капитально отремонтировали крышу. После этого в многоквартирном доме во время дождей начало заливать квартиры. Впервые это произошло уже через пару месяцев, в июле, когда были ливни.



Подъезды и жилые помещения затопило аж до первого этажа. Последствия в виде подтёков и отваливающейся штукатурки видны до сих пор. Люди замазывают всё это белизной, чтобы не бросалось в глаза, и не закрывают форточки, чтобы лучше проветривалось.



Люди винят во всём некачественный, по их мнению, шифер, который использовали при капремонте. Его, кстати, уже заменили, но в квартирах до сих пор царствует сырость.





Сельчане обратились за помощью к представителям регионального отделения Народного фронта, а те, в свою очередь, в фонд капитального ремонта, чтобы там установили причину и устранили последствия затопления.





