В республике опять пообещали дожди и грозы
Во вторник, 11 июня, в Бурятии сохранится ненастье. В большинстве районов пройдут дожди с грозами. Где-то возможен град. Днём по республике – от +17 до +22, местами – от +11 до +16 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/ с порывами до 14 м/с.
Осадки не обойдут стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от +17 до +19. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В Бурятии похолодает до +11
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Общество, 11.06.2024
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