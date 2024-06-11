В Бурятии похолодает до +11

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике опять пообещали дожди и грозы



Во вторник, 11 июня, в Бурятии сохранится ненастье. В большинстве районов пройдут дожди с грозами. Где-то возможен град. Днём по республике – от +17 до +22, местами – от +11 до +16 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/ с порывами до 14 м/с.



Осадки не обойдут стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от +17 до +19. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

