В Кяхте День города совместят с Днём России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Праздники состоятся 12 июня



В Бурятии стала известная программа мероприятий, которые состоятся в Кяхте с 11 по 12 июня. Они будут посвящены Дню России и Дню города.



Так, 11 июня в Кяхте состоится открытие мемориальной доски погибшему участнику СВО Михаилу Шешукову. 12 июня пройдёт открытие мемориальной доски атаману Василию Уланову. Об этом сообщает городская администрация.



12 июня в спорткомплексе «Олимп» будет проведён открытый шахматный турнир (0+). С 11:00 на городской площади состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню России и Дню города (6+), а также развернётся городская ярмарка ТОС (0+), пройдут шествие именитых спортсменов и праздничный концерт (6+).



Также 12 июня в городском парке состоится выставка «Кяхтинские зарисовки» (6+), и будут организованы детская программа с аниматорами (0+), вечерний концерт (6+) и дискотека (6+).



Возрастное ограничение: 6+.

