Праздники состоятся 12 июня
В Бурятии стала известная программа мероприятий, которые состоятся в Кяхте с 11 по 12 июня. Они будут посвящены Дню России и Дню города.
Так, 11 июня в Кяхте состоится открытие мемориальной доски погибшему участнику СВО Михаилу Шешукову. 12 июня пройдёт открытие мемориальной доски атаману Василию Уланову. Об этом сообщает городская администрация.
12 июня в спорткомплексе «Олимп» будет проведён открытый шахматный турнир (0+). С 11:00 на городской площади состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню России и Дню города (6+), а также развернётся городская ярмарка ТОС (0+), пройдут шествие именитых спортсменов и праздничный концерт (6+).
Также 12 июня в городском парке состоится выставка «Кяхтинские зарисовки» (6+), и будут организованы детская программа с аниматорами (0+), вечерний концерт (6+) и дискотека (6+).
Возрастное ограничение: 6+.
В Кяхте День города совместят с Днём России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Праздник состоится в конце этого месяца
Праздники состоятся 12 июня
Первый тур стартует уже завтра
Турнир состоится с 21 по 22 июня
Их ждёт деловая программа и праздничный концерт
Он появится на площади Ленина
Гран-при выиграл анимационный мультфильм про нерпу
Победителями стали ребята из БГУ
Победителем стало хозяйство из Могойтуйского района
В квартирах уже год царит сырость
Они нежатся на камнях на Ушканьих островах
Он появится недалеко от развязки Академического моста
Из столицы Бурятии он отправляется в 13:37 пять дней в неделю
Асфальтом покроют участок протяжённостью более 1 км
Чемпионат региона состоялся в столице республики