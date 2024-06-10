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В Кяхте День города совместят с Днём России

В Кяхте День города совместят с Днём России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Праздники состоятся 12 июня

В Бурятии стала известная программа мероприятий, которые состоятся в Кяхте с 11 по 12 июня. Они будут посвящены Дню России и Дню города.

Так, 11 июня в Кяхте состоится открытие мемориальной доски погибшему участнику СВО Михаилу Шешукову. 12 июня пройдёт открытие мемориальной доски атаману Василию Уланову. Об этом сообщает городская администрация.

12 июня в спорткомплексе «Олимп» будет проведён открытый шахматный турнир (0+). С 11:00 на городской площади состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню России и Дню города (6+), а также развернётся городская ярмарка ТОС (0+), пройдут шествие именитых спортсменов и праздничный концерт (6+).

Также 12 июня в городском парке состоится выставка «Кяхтинские зарисовки» (6+), и будут организованы детская программа с аниматорами (0+), вечерний концерт (6+) и дискотека (6+).

Возрастное ограничение: 6+.
Кяхта день города День России

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