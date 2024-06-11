Его проведут 12 июня на двух площадках города
В столице Бурятии пройдёт турнир по волейболу памяти бойцов 6 мотострелковой роты. Соревнования проведут в честь погибших на СВО.
- Это первое, что я хотел сделать, вернувшись, домой. Это мой способ почтить память погибших бойцов моей роты, моя боль и моя печаль, - поделился организатор турнира Александр Булатов.
Заявку на участие в турнире подали уже одиннадцать команд. Соревнования состоятся 12 июня на базе школы №64 и спорткомплекса Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
Открытие мероприятия пройдёт в сельхозакадемии в 8:30, сообщает администрация Мухоршибирского района.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ пройдёт волейбольный турнир в память о погибших бойцах
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