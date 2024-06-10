В Улан-Удэ развернётся хоровой фестиваль

Первый тур стартует уже завтра
С 11 по 12 июня в Бурятии состоится региональный этап всероссийского хорового фестиваля (6+). В мероприятии примут участие хоровые коллективы, поющие в народной манере вокального исполнения (в том числе фольклорные).
Фестиваль проводится среди детских (возраст участников от 9 до 17 лет включительно) и взрослых (возраст участников от 18 лет) народных хоров в следующих категориях:
- Профессиональные (федеральных, региональных, муниципальных организаций культуры и искусства) и учебные (средних и высших образовательных организаций культуры и искусства, детских школ искусств, детских музыкальных школ) хоровые коллективы: детские учебные хоры, взрослые профессиональные хоры и взрослые учебные хоры;
- Любительские хоровые коллективы (федеральных, региональных, муниципальных учреждений культуры, непрофильных организаций и ведомств, дворцов (центров) детского и юношеского творчества): детские любительские хоры, взрослые любительские хоры учреждений культуры, взрослые любительские хоры непрофильных организаций и ведомств.
Конкурсные программы всех этапов фестиваля должны состоять из трёх разнохарактерных произведений и включать исполнение как минимум одного произведения a cappella, минимум одного произведения, характерного для певческой традиции представляемого региона, в том числе на языках народов России, и как минимум одного произведения, представляющего семейные обрядовые традиции народов России.
Региональный этап проводится в Улан-Удэ. 11 июня состоится очный отборочный тур в городском дворце детского (юношеского) творчества. Гала-концерт пройдёт 12 июня на площади Советов.
Всероссийский хоровой фестиваль проведут совместно с республиканской хоровой ассамблеей (6+). Напомним, что она отберёт лучшие вокальные и хоровые коллективы культурно-досуговых учреждений, организаций и предприятий, домов творчества со всей республики. В их исполнении прозвучат известные произведения российских и бурятских композиторов. Лучшие коллективы будут награждены дипломами лауреатов и денежными сертификатами.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ развернётся хоровой фестиваль
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