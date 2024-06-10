10 июня

Популярное

В Улан-Удэ развернётся хоровой фестиваль

В Улан-Удэ развернётся хоровой фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Первый тур стартует уже завтра

С 11 по 12 июня в Бурятии состоится региональный этап всероссийского хорового фестиваля (6+). В мероприятии примут участие хоровые коллективы, поющие в народной манере вокального исполнения (в том числе фольклорные).

Фестиваль проводится среди детских (возраст участников от 9 до 17 лет включительно) и взрослых (возраст участников от 18 лет) народных хоров в следующих категориях:
- Профессиональные (федеральных, региональных, муниципальных организаций культуры и искусства) и учебные (средних и высших образовательных организаций культуры и искусства, детских школ искусств, детских музыкальных школ) хоровые коллективы: детские учебные хоры, взрослые профессиональные хоры и взрослые учебные хоры;
- Любительские хоровые коллективы (федеральных, региональных, муниципальных учреждений культуры, непрофильных организаций и ведомств, дворцов (центров) детского и юношеского творчества): детские любительские хоры, взрослые любительские хоры учреждений культуры, взрослые любительские хоры непрофильных организаций и ведомств.

Конкурсные программы всех этапов фестиваля должны состоять из трёх разнохарактерных произведений и включать исполнение как минимум одного произведения a cappella, минимум одного произведения, характерного для певческой традиции представляемого региона, в том числе на языках народов России, и как минимум одного произведения, представляющего семейные обрядовые традиции народов России.

Региональный этап проводится в Улан-Удэ. 11 июня состоится очный отборочный тур в городском дворце детского (юношеского) творчества. Гала-концерт пройдёт 12 июня на площади Советов.

Всероссийский хоровой фестиваль проведут совместно с республиканской хоровой ассамблеей (6+). Напомним, что она отберёт лучшие вокальные и хоровые коллективы культурно-досуговых учреждений, организаций и предприятий, домов творчества со всей республики. В их исполнении прозвучат известные произведения российских и бурятских композиторов. Лучшие коллективы будут награждены дипломами лауреатов и денежными сертификатами.

Возрастное ограничение: 6+.
фестиваль Бурятия хоровая музыка хоровое пение ассамблея

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отметят столетие всебурятского Сурхарбаана
В Улан-Удэ отметят столетие всебурятского Сурхарбаана
Общество, 10.06.2024
Праздник состоится в конце этого месяца
В Улан-Удэ развернётся хоровой фестиваль
В Улан-Удэ развернётся хоровой фестиваль
Общество, 10.06.2024
Первый тур стартует уже завтра
В Санкт-Петербург съедутся участники Молодёжного сообщества ВЫЗОВ
Общество, 10.06.2024
Их ждёт деловая программа и праздничный концерт 
В Улан-Удэ выбрали лучшие детские видеоролики
В Улан-Удэ выбрали лучшие детские видеоролики
Общество, 10.06.2024
Гран-при выиграл анимационный мультфильм про нерпу
Студенты Бурятии «поиграли» в «Зарницу»
Студенты Бурятии «поиграли» в «Зарницу»
Общество, 10.06.2024
Победителями стали ребята из БГУ
Агинский округ победил на Российской выставке племенных овец
Агинский округ победил на Российской выставке племенных овец
Общество, 10.06.2024
Победителем стало хозяйство из Могойтуйского района
В Бурятии нерпы открыли «пляжный сезон»
В Бурятии нерпы открыли «пляжный сезон»
Общество, 10.06.2024
Они нежатся на камнях на Ушканьих островах
В Иркутске построят крытый стадион для футбола
В Иркутске построят крытый стадион для футбола
Общество, 10.06.2024
Он появится недалеко от развязки Академического моста
Экспресс Иркутск – Улан-Удэ будет курсировать до 3 сентября
Экспресс Иркутск – Улан-Удэ будет курсировать до 3 сентября
Общество, 10.06.2024
Из столицы Бурятии он отправляется в 13:37 пять дней в неделю
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улице Лазо
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улице Лазо
Общество, 10.06.2024
Асфальтом покроют участок протяжённостью более 1 км
В Бурятии определили чемпионов по стрельбе из лука
В Бурятии определили чемпионов по стрельбе из лука
Общество, 10.06.2024
Чемпионат региона состоялся в столице республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^