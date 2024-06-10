В Улан-Удэ выбрали лучшие детские видеоролики

Общество, Фото: комитет по образованию администрации Улан-Удэ

Гран-при выиграл анимационный мультфильм про нерпу



В Улан-Удэ подвели итоги конкурса детских и молодёжных видеороликов «Первый кадр». Конкурс в этом году проходил в 9-й раз. На этот раз он был посвящён Году семьи, Году общественных и гражданских инициатив и Дню защиты детей. На конкурс было представлено 45 детских работ по 4 номинациям.



По итогам конкурса лучшими были признаны работы:

- В номинации «Социальный ролик» - Анны М., обучающейся ЦДО МАН;

- В номинации «Игровое кино» - коллективная работа Заиграевского центра детского и юношеского творчества;

- В номинации «Информационный сюжет» - Полины М., ЦДО МАН;

- В номинации «Мультфильм» - Булата А. и Максима Ч., обучающимся в доме творчества Октябрьского района.



Гран-при конкурса «Первый кадр» заслужила коллективная работа Булата А. и Максима Ч., которые представили анимационный мультфильм про нерпу. Об этом сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.



