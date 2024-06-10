Победителями стали ребята из БГУ
С 5 по 7 июня в Бурятии прошёл финал республиканской военно-патриотической игры «Зарница». На базе 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады 14 команд высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций республики соревновались в строевой подготовке, пулевой стрельбе из автомата Калашникова, сборке и разборке оружия, метании гранат, преодолении полосы препятствий, а также в знаниях по медицине и истории и прочем.
Победителями в общекомандном зачёте стали:
1 место - Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова;
2 место - Республиканский многоуровневый колледж;
3 место - Бурятский республиканский индустриальный техникум.
- В каждой семье есть свой герой. Наши деды и прадеды – участники Великой Отечественной войны, наши ребята, чуть старше вас, - участники СВО, - отметила ТатьянаПарпаева, заместитель министра спорта и молодёжной политики РБ, на церемонии награждения сильнейших команд.
Студенты Бурятии «поиграли» в «Зарницу»
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