Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по самбо

Турнир состоится с 21 по 22 июня



В столице Бурятии пройдут всероссийские соревнования по самбо. Турнир соберёт лучших самбистов страны, сообщает министерство спорта РБ.



Спортивные мероприятия пройдут с 21 по 22 июня. Местом проведения станет физкультурно-спортивный комплекс.



Программа



21 июня — Соревнования памяти героя-пограничника Н. Петрова

10:00 - Начало соревнований

12:00 - Официальное открытие



22 июня — Соревнования «Шагнувшие в бессемертие» памяти сотрудников ОМОН «Кречет», погибших при исполнении служебного долга

10:00 - Начало соревнований

12:00 - Официальное открытие



Бои проведут по спортивному и боевому самбо. Спортивное самбо - в весовых категориях: 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше98 кг. Боевое самбо: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг.



Возрастное ограничение: 6+.

