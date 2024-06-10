Турнир состоится с 21 по 22 июня
В столице Бурятии пройдут всероссийские соревнования по самбо. Турнир соберёт лучших самбистов страны, сообщает министерство спорта РБ.
Спортивные мероприятия пройдут с 21 по 22 июня. Местом проведения станет физкультурно-спортивный комплекс.
Программа
21 июня — Соревнования памяти героя-пограничника Н. Петрова
10:00 - Начало соревнований
12:00 - Официальное открытие
22 июня — Соревнования «Шагнувшие в бессемертие» памяти сотрудников ОМОН «Кречет», погибших при исполнении служебного долга
10:00 - Начало соревнований
12:00 - Официальное открытие
Бои проведут по спортивному и боевому самбо. Спортивное самбо - в весовых категориях: 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше98 кг. Боевое самбо: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг.
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по самбо
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