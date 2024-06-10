Агинский округ победил на Российской выставке племенных овец

Общество, Фото: пресс-служба минсельхоза Забайкалья

Победителем стало хозяйство из Могойтуйского района



Второй этап Российской выставки племенных овец и коз завершился 9 июня в Чите. Первое место заняло хозяйство из Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.



- Экспертная комиссия и выставочный комитет признали победителем выставки общество с ограниченной ответственностью «Гэрэл» из села Кусочи Могойтуйского района. В качестве главной награды руководителю сельхозорганизации Шойжит Тумуровой был вручён приз губернатора Забайкальского края – автомобиль «Нива». Специальный приз за использование современной генетики и технологий в разведении животных и сертификат на сумму 300 тысяч рублей вручили ООО «Туншэ» из Агинского района, - рассказал министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарев.



Второе место занял агрокооператив «Кусочи», третье место – у сельхозкооператива имени Кирова. Оба хозяйства представляют Могойтуйский район.



Во втором этапе Российской выставки племенных овец приняли участие делегации из республик Бурятии, Хакасии, Тывы, Алтай, Иркутской области, Ставропольского, Алтайского и Приморского краёв. Забайкалье на мероприятии представляли десять хозяйств.



- В рамках выставки состоялась научно-практическая конференция на тему «Овцеводство и козоводство Российской Федерации: состояние и перспективы развития» с участием ведущих деятелей науки страны, Минсельхоза РФ, министров сельского хозяйства из регионов СФО и ДФО, Национального союза овцеводов, руководителей хозяйств. Также в Агинском прошло выездное совещание по развитию глубокой переработки овечьей шерсти, в котором приняли участие представители Минпромторга России, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.

