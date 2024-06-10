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В Улан-Удэ отметят столетие всебурятского Сурхарбаана

В Улан-Удэ отметят столетие всебурятского Сурхарбаана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Праздник состоится в конце этого месяца

С 29 по 30 июня в Улан-Удэ пройдёт республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан 2024», посвящённый столетию со дня проведения первого всебурятского праздника «Сурхарбаан». Вход на мероприятия свободный.

- Первый всебурятский Сурхарбаан состоялся 2 августа 1924 года. В празднике приняли участие представители всех аймаков: от Аги до Алари, от Баргузина до Закамны. Так, Бурят-Монголия отметила первую годовщину и начало истории своего спорта, - сообщили в пресс-службе министерства спорта РБ.

В рамках «Наадан-Сурхарбаан» пройдут отборочные соревнования на «Алтаргану». В состав делегации отберут лучших в стрельбе из традиционного бурятского лука «Сурхарбаан», по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)» и по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан».

Программа

29 июня

Республиканский ипподром, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Берёзовка
9:00 - 10:00 - Национальное троеборье «Эрын гурбан наадан» - «Бүхэ барилдаан»
10:00 - 11:00 - Состязания по поднятию ловчего шеста «Адуушанай тэмсээн»
11:00 - 12:00 - Национальное троеборье «Эрын гурбан наадан» - «Сурхарбаан»
12.30 - Показательное выступление конной стрельбы из лука «Моритой харбагшад»
13:00 - 13.30 - Открытие соревнований по конным скачкам

Центральный стадион, г. Улан-Удэ
9:00 - 14:00 - Мандатная комиссия. Регистрация, отбор костей
14:00 - 20:00 - Предварительные соревнования по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган»

30 июня

Центральный стадион, г. Улан-Удэ
9:00 - Открытие соревнований по видам спорта
9:15 - Предварительные соревнования по видам спорта (Бүхэ барилдаан, сурхарбаан, hээр шаалган, шагай наадан, шатар, гиревой спорт, баргай наадан, талаан тобшо наадан)
15:00 - Финальные соревнования по видам спорта
18:00 - Торжественная церемония открытия праздника
18.30-20:00 - Финалы и награждения абсолютных чемпионов по стрельбе из традиционного бурятского лука «Сурхарбаан», по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган(Сээр хухалха)», по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», по конным скачкам «Мори урилдаан», по национальному троеборью «Эрын гурбан наадан».

Возрастное ограничение: 6+.
Сурхарбан Бурятия Праздники спорт

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