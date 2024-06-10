Он появится на площади Ленина
Участники акции «Три цвета России» (6+) 12 июня нарисуют мелом государственный флаг на площади Ленина в центре Читы.
- Флаг будем рисовать большой — 4 252,5 квадратных метров, начнём в 15:00. Волонтёры раздадут мел, присоединиться смогут все желающие, — рассказала организатор мероприятия Наталья Лунёва порталу «Культура 75».
Кроме того, цветными мелками участники напишут слово «Россия». По словам организаторов, яркие цвета подчеркнут богатую культуру и многонациональность страны.
В это же время на сцене площади начнётся праздничный концерт (6+). Там выступят муниципальный духовой оркестр, ансамбль песни и танца дома офицеров, а также группа «Гвардия» 212-го окружного учебного центра в Песчанке. Вход на мероприятия свободный.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите нарисуют флаг размером с половину футбольного поля
Общество, Фото:
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