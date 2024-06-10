10 июня

09 июня

Популярное

Жара в Бурятии немного отступит

Жара в Бурятии немного отступит
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В республике пообещали дожди и грозы

В понедельник, 10 июня, в Бурятии будет чуть прохладнее, чем накануне. Днём синоптики обещают от +21 до +26, а местами – от +13 до +18 градусов. В некоторых районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Улан-Удэ утром и днём тоже ожидается небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до +21, +23. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

погода прогноз погоды дожди

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии жителей райцентра преследуют таинственные гадалки
В Бурятии жителей райцентра преследуют таинственные гадалки
Общество, 09.06.2024
Они пристают к прохожим на улицах, а за некоторыми вообще ходят по пятам
«Аж земля трясётся»: Над столицей Бурятии вновь разлетались самолёты
«Аж земля трясётся»: Над столицей Бурятии вновь разлетались самолёты
Общество, 09.06.2024
Улан-удэнцы заявили, что даже не спят из-за них по ночам 
Бродячего пса из Бурятии приютили в Тамбовской области
Бродячего пса из Бурятии приютили в Тамбовской области
Общество, 09.06.2024
Животное отправили туда на зоотакси
В районе Бурятии родилось сто детей
В районе Бурятии родилось сто детей
Общество, 09.06.2024
«Юбилейным» малышом оказалась девочка
На севере Бурятии из-за повреждения моста делают объездную дорогу
На севере Бурятии из-за повреждения моста делают объездную дорогу
Общество, 09.06.2024
На переправе пришлось приостановить движение транспорта
Из пригородного села в Бурятии увезут «громких» бродячих собак
Из пригородного села в Бурятии увезут «громких» бродячих собак
Общество, 09.06.2024
Пункт передержки для бездомных псов решили перенести
Алкоголь в Бурятии станет недоступнее
Алкоголь в Бурятии станет недоступнее
Общество, 09.06.2024
В республике ужесточат «сухой» закон
В Бурятии на два дня зарядят дожди с грозами
В Бурятии на два дня зарядят дожди с грозами
Общество, 09.06.2024
При этом в республике сохранится жара

Алексей Цыденов проведал в Питере раненого на СВО боксёра из Бурятии
Алексей Цыденов проведал в Питере раненого на СВО боксёра из Бурятии
Общество, 09.06.2024
Батор Сагалуев повесил над кроватью в палате флаг родной республики
В столице Бурятии продают коттеджи за десятки миллионов рублей
В столице Бурятии продают коттеджи за десятки миллионов рублей
Общество, 09.06.2024
Цены на них поразили воображение улан-удэнцев 
Улан-удэнцев озадачил ремонт многострадальной скульптуры с конями
Улан-удэнцев озадачил ремонт многострадальной скульптуры с конями
Общество, 09.06.2024
Горожане и общественники усомнились в качестве работ «на миллион»
Жители Бурятии устроили бегство на запад России
Жители Бурятии устроили бегство на запад России
Общество, 09.06.2024
А в саму республику продолжают рваться из-за бугра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^