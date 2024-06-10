Жара в Бурятии немного отступит

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

В республике пообещали дожди и грозы



В понедельник, 10 июня, в Бурятии будет чуть прохладнее, чем накануне. Днём синоптики обещают от +21 до +26, а местами – от +13 до +18 градусов. В некоторых районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



В Улан-Удэ утром и днём тоже ожидается небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до +21, +23. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.



