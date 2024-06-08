В пожарной части в Улан-Удэ «служит» кот Тай Лунг

В улан-удэнской пожарной части №56 «служит» хвостатый пожарный по кличке Тай Лунг. Кота прошлым летом принёс командир отделения 3 смены Дмитрий Пономарёв. Усатый несколько раз приходил домой в дачный посёлок словно просился на работу.
- Для наших сотрудников Тай Лунг - всеобщий любимчик. Нет ни одного огнеборца, который оставит его без внимания. Тай Лунг участвует в жизни, работе, несение службы круглосуточно, как и каждая наша дежурная смена. Я думаю, если можно было бы ему выезжать на пожары, он бы поехал, - поделилась с «Байкал-Daily» старшина группы обслуживания пожарно-спасательной части №56 Лидия Сажнёва, - Но мы бережём своего пушистого пожарного, ведь для многих он как талисман и антистресс.
У кота необычное имя – Тай Лунг. Эту кличку ему дал командир отделения 3 смены. Усатый пожарный носит имя снежного барса из детского мультфильма «Кунг Фу Панда» (возрастное ограничение 0+) поскольку схож по окрасу, но по словам его коллег, кот вовсе не злодей, а наоборот - нежный, ласковый и чуткий.
Тай Лунг участвует на утренних разводах, словно сдаёт и принимает смену. Усатый пожарный ответственно ходит по пожарной части, может зайти в кабинет к начальнику части, пройтись посмотреть, а то и вовсе лечь рядом и контролировать рабочий процесс.
Несмотря на то, что кот может себе позволить разгуливать по кабинету начальника, он с уважением относится к нему. Заслышав издалека громогласный голос, занимает менее вальяжную позу и смирно садится на пол или на стул.
В еде кот не прихотлив, ест вместе со всеми. Режим питания у Тай Лунга стабильный, как и у всех пожарных – завтрак, обед, ужин. Кроме того, заботливые сослуживцы берут ему специальный корм для котов.
Однажды Тай Лунга потеряли в части, он пришёл только на следующий день. Как оказалось, у пушистого пожарного есть подруга и он пропадал с ней.
- Честно потеряли, потому что этот кот в самом сердце каждого из нас. И нет ни одного коллеги по работе, который приехав к нам в часть, не потрогал бы его и не сказал: «Какой красавчик», - призналась Лидия Сажнёва.
У кота, как у настоящего пожарного, должна быть боевая форма. Её пока нет, но ему собираются её сшить.