В пожарной части в Улан-Удэ «служит» кот Тай Лунг





У кота необычное имя – Тай Лунг. Эту кличку ему дал командир отделения 3 смены. Усатый пожарный носит имя снежного барса из детского мультфильма «Кунг Фу Панда»поскольку схож по окрасу, но по словам его коллег, кот вовсе не злодей, а наоборот - нежный, ласковый и чуткий.Тай Лунг участвует на утренних разводах, словно сдаёт и принимает смену. Усатый пожарный ответственно ходит по пожарной части, может зайти в кабинет к начальнику части, пройтись посмотреть, а то и вовсе лечь рядом и контролировать рабочий процесс.Несмотря на то, что кот может себе позволить разгуливать по кабинету начальника, он с уважением относится к нему. Заслышав издалека громогласный голос, занимает менее вальяжную позу и смирно садится на пол или на стул.В еде кот не прихотлив, ест вместе со всеми. Режим питания у Тай Лунга стабильный, как и у всех пожарных – завтрак, обед, ужин. Кроме того, заботливые сослуживцы берут ему специальный корм для котов.Однажды Тай Лунга потеряли в части, он пришёл только на следующий день. Как оказалось, у пушистого пожарного есть подруга и он пропадал с ней.- Честно потеряли, потому что этот кот в самом сердце каждого из нас. И нет ни одного коллеги по работе, который приехав к нам в часть, не потрогал бы его и не сказал: «Какой красавчик», - призналась Лидия Сажнёва.У кота, как у настоящего пожарного, должна быть боевая форма. Её пока нет, но ему собираются её сшить.