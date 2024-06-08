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В нацпарке в Бурятии подросла численность ондатры

В нацпарке в Бурятии подросла численность ондатры
Общество,  Фото:из архива Тункинского национального парка
В Тункинском национальном парке провели учёт ондатры

В национальном парке «Тункинский» провели весенний учёт ондатры. Работы проводились с 29 по 31 мая на территории Аршанского и Кыренского инспекторских участков. В учётных работах участвовали восемь человек.

Как сообщили сотрудники Национального парка, ледовый покров в сравнении с прошлым годом остался на том же уровне, но протяжённость береговой линии резко уменьшилась из-за низкого уровня воды. Кормовая база ондатры в период зимовки была хорошей.

Основными ондатровыми угодьями на территории Национального парка являются озера. Кроме озёр, ондатра селится в старых руслах рек, а также обитает и в самих реках, особенно с медленным течением, отметили в нацпарке.

По итогам учёта численность ондатры на территории Тункинского национального парка составила 1607 особей, на 489 особей больше, чем в 2023 году.

— На стабильность численности ондатры в первую очередь влияют охранные и биотехнические мероприятия, проводимые инспекторами национального парка, а также уменьшение численности пушных хищников (колонок, норка) и падение спроса на шкурки ондатры на рынке, — отметил участковый госинспектор отдела охраны растительного и животного мира Владимир Русских. 
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