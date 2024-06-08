08 июня

07 июня

Популярное

В Бурятии проводили на пенсию судебного курьера-спортсмена

В Бурятии проводили на пенсию судебного курьера-спортсмена
Общество,  Фото:Кяхтинский районный суд
Солбон Будажапов прекрасно совмещал работу и бег

В Кяхтинском районном суде проводили на пенсию курьера Солбона Будажапова. Коллеги его называют человеком-легендой. Курьер - именитый спортсмен, чемпион России по лёгкой атлетике, серебряный призёр сверхмарафона, который проходил на знаменитой трассе «Тур Де Франс».

- По собственному признанию Солбон Чимитович - счастливый человек, поскольку на протяжении многих лет он успешно совмещал любимый спорт и работу, всегда вовремя, качественно и своевременно доставлял судебную корреспонденцию и всегда бегом, каждый день проверяя и подтверждая свои легкоатлетические таланты. За время работы в суде он не раз поднимался на пьедесталы почёта на соревнованиях разного уровня, покоряя всё новые спортивные вершины, - поделились о коллеге в суде.

5 июня коллектив суда с теплотой и с большим сожалением проводил Солбона Будажапова на заслуженный отдых, свой трудовой путь в качестве курьера он начал в 2002 году. Увольнялся, но снова возвращался, последние десять лет он работал в суде на постоянной основе.

- Курьер - легенда, именно так можно сказать о нашем Солбоне Чимитовиче, поскольку его знает каждый житель нашего города, его встречают утром, идя на работу, вечером, забирая детей из детских садов, о нём слагают легенды… - подытожили в суде. 
суд пенсионеры спортсмены

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проводили на пенсию судебного курьера-спортсмена
В Бурятии проводили на пенсию судебного курьера-спортсмена
Общество, 08.06.2024
Солбон Будажапов прекрасно совмещал работу и бег  
В Иркутске снизилась заболеваемость туберкулёзом
В Иркутске снизилась заболеваемость туберкулёзом
Общество, 08.06.2024
Регион занимает седьмое место в СФО по уровню заболеваемости
В нацпарке в Бурятии подросла численность ондатры
В нацпарке в Бурятии подросла численность ондатры
Общество, 08.06.2024
В Тункинском национальном парке провели учёт ондатры
Сельчане убрали свалку в заказнике в Бурятии
Сельчане убрали свалку в заказнике в Бурятии
Общество, 08.06.2024
На экоакцию вышли 40 человек 
В Бурятии детям напоминают о безопасности на воде
В Бурятии детям напоминают о безопасности на воде
Общество, 08.06.2024
Для этого проводятся профилактические рейды
В пожарной части в Улан-Удэ «служит» кот Тай Лунг
В пожарной части в Улан-Удэ «служит» кот Тай Лунг
Общество, 08.06.2024
Кот несёт «службу»круглосуточно 
В заказнике в Бурятии заметили краснокнижную дрофу
В заказнике в Бурятии заметили краснокнижную дрофу
Общество, 08.06.2024
В Боргойском заказнике завершили полевые работы 
В Улан-Удэ на районном Сурхарбаане можно пройти маммографию
В Улан-Удэ на районном Сурхарбаане можно пройти маммографию
Общество, 08.06.2024
В парке «Кристальный» будут работать медики
В райцентре в Бурятии детей призвали защитить от лихачей
В райцентре в Бурятии детей призвали защитить от лихачей
Общество, 08.06.2024
Ребятишки могут в любой момент угодить под колёса

Село в Бурятии заполонили опасные заброшки
Село в Бурятии заполонили опасные заброшки
Общество, 08.06.2024
Обеспокоенные местные жители потребовали взяться на пустующие дома
Дети Бурятии покажут свои истории успеха
Дети Бурятии покажут свои истории успеха
Общество, 08.06.2024
В республике проведут конкурс видеороликов
Иркутская область примет всероссийскую спартакиаду Спецолимпиады
Иркутская область примет всероссийскую спартакиаду Спецолимпиады
Общество, 08.06.2024
Также здесь состоятся всероссийские соревнования по конному спорту среди лиц с ПОДА

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^