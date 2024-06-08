В Бурятии проводили на пенсию судебного курьера-спортсмена

Общество, Фото: Кяхтинский районный суд

Солбон Будажапов прекрасно совмещал работу и бег



В Кяхтинском районном суде проводили на пенсию курьера Солбона Будажапова. Коллеги его называют человеком-легендой. Курьер - именитый спортсмен, чемпион России по лёгкой атлетике, серебряный призёр сверхмарафона, который проходил на знаменитой трассе «Тур Де Франс».



- По собственному признанию Солбон Чимитович - счастливый человек, поскольку на протяжении многих лет он успешно совмещал любимый спорт и работу, всегда вовремя, качественно и своевременно доставлял судебную корреспонденцию и всегда бегом, каждый день проверяя и подтверждая свои легкоатлетические таланты. За время работы в суде он не раз поднимался на пьедесталы почёта на соревнованиях разного уровня, покоряя всё новые спортивные вершины, - поделились о коллеге в суде.



5 июня коллектив суда с теплотой и с большим сожалением проводил Солбона Будажапова на заслуженный отдых, свой трудовой путь в качестве курьера он начал в 2002 году. Увольнялся, но снова возвращался, последние десять лет он работал в суде на постоянной основе.



- Курьер - легенда, именно так можно сказать о нашем Солбоне Чимитовиче, поскольку его знает каждый житель нашего города, его встречают утром, идя на работу, вечером, забирая детей из детских садов, о нём слагают легенды… - подытожили в суде.

