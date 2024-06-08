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В Бурятии детям напоминают о безопасности на воде

В Бурятии детям напоминают о безопасности на воде
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Для этого проводятся профилактические рейды

С начала года в школах и детсадах Бурятии инспекторский состав Центра ГИМС провёл более 600 занятий по теме безопасного поведения на воде с охватом более 17 тысяч детей. В ходе патрулирований водных объектов инспекторы ГИМС обнаружили у воды более ста детей, находящихся без присмотра взрослых. их отправили в безопасные места, подальше от водоёмов.

В летний период сотрудники чрезвычайного ведомства на занятиях в детских оздоровительных лагерях, которые расположены у воды, рассказывают юным отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде. Для предотвращения гибели людей на водных объектах проходят три этапа профилактической акции «Безопасная вода». В мероприятии участвуют также сотрудники полиции, прокуратуры, представители муниципальных органов власти и добровольцы.

- Сотрудники ГИМС призывают граждан выбирать для купания только официальные пляжи, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Находясь у водоёмов вместе с детьми не упускать детей из вида, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

К сожалению, в республике уже произошло три случая гибели на воде, все утонувшие – несовершеннолетние. В Курумканском районе на реке Баргузин утонула 16-летняя девушка, в Окинском районе погиб 15-летний юноша при переправе через реку Урик, на реке Селенга вблизи села Саратовка Тарбагатайского района утонул подросток.
дети МЧС

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