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В Иркутске снизилась заболеваемость туберкулёзом

В Иркутске снизилась заболеваемость туберкулёзом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Регион занимает седьмое место в СФО по уровню заболеваемости

Иркутске снизилась заболеваемость туберкулёзом. Об этом заявили на заседании межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний.

– На совещании обсудили два важных вопроса: состояние заболеваемости туберкулёзом и ВИЧ-инфекциями. За последние годы удалось добиться снижения заболеваемости. Для стабилизации и дальнейшего снижения показателей необходимо усилить профилактическую работу, обозначить совместные межведомственные задачи по ранней диагностике, результативности профилактических осмотров и информационно-просветительской деятельности, – отметила начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению мэрии Нина Перфильева.

Главврач Иркутской областной клинической туберкулёзной больницы Михаил Кощеев, доложил, что темп снижения показателей составляет 8,2 %. За 4 месяца 2024 года зарегистрировано 96 случаев, что на 9 меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В Сибирском федеральном округе Иркутская область занимает седьмое место по уровню заболеваемости.

Обсудили вопросы, связанные с лечением ВИЧ-инфекции. В Иркутске из числа людей с ВИЧ-инфекцией 55,6 % мужчины и 44,4 % женщины. В прошлом году из 1730 новых случаев, выявленных в Иркутской области, в Иркутске зарегистрировано 342.

В своём докладе главврач областного центра СПИД Юлия Плотникова подчеркнула, что ключевым инструментом управления эпидемиологическим процессом является профилактика.

Принято решение сформировать план совместных мероприятий на 2024-2025 годы, организаторами которых станут администрация Иркутска и медицинские учреждения, а также продолжить просветительскую работу с населением о необходимости диспансеризации и прохождения профилактических осмотров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. 
Иркутск туберкулез

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