Сельчане убрали свалку в заказнике в Бурятии

На экоакцию вышли 40 человек
В сельском поселении «Белоозерское» Джидинского района Бурятии убрали несанкционированную свалку.
- На территории особо охраняемой природной территории Боргойского заказника образовалась свалка, жители села совместно с администрацией поселения и района провели субботник, - сообщает администрация Джидинского района.
В экологической акции участвовали более 40 человек, в том числе ученики Белоозерской школы, всего задействовано семь единиц техники местных жителей, администрации района и лесхоза.
Участники субботника организовали обед и ужин, а также угостили детей сладостями.
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