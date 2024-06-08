Сельчане убрали свалку в заказнике в Бурятии





В сельском поселении «Белоозерское» Джидинского района Бурятии убрали несанкционированную свалку.- На территории особо охраняемой природной территории Боргойского заказника образовалась свалка, жители села совместно с администрацией поселения и района провели субботник, - сообщает администрация Джидинского района.В экологической акции участвовали более 40 человек, в том числе ученики Белоозерской школы, всего задействовано семь единиц техники местных жителей, администрации района и лесхоза.Участники субботника организовали обед и ужин, а также угостили детей сладостями.