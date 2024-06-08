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Сельчане убрали свалку в заказнике в Бурятии

Сельчане убрали свалку в заказнике в Бурятии
Общество,  Фото:администрация МО «Джидинский район»
На экоакцию вышли 40 человек

В сельском поселении «Белоозерское» Джидинского района Бурятии убрали несанкционированную свалку.

- На территории особо охраняемой природной территории Боргойского заказника образовалась свалка, жители села совместно с администрацией поселения и района провели субботник, - сообщает администрация Джидинского района.


В экологической акции участвовали более 40 человек, в том числе ученики Белоозерской школы, всего задействовано семь единиц техники местных жителей, администрации района и лесхоза.

Участники субботника организовали обед и ужин, а также угостили детей сладостями.


свалка экология

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