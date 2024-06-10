В Санкт-Петербург съедутся участники Молодёжного сообщества ВЫЗОВ

Их ждёт деловая программа и праздничный концерт



С 10 по 13 июня состоится Первый Всероссийский съезд участников Молодёжного сообщества ВЫЗОВ в Санкт-Петербурге. На мероприятие, которое пройдёт в гостинице «Прибалтийская», соберётся около 300 участников из 30 регионов страны. Гости смогут посетить деловую программу и праздничный концерт, а также поучаствовать в создании научно-популярного контента.



Одним из инициаторов создания Молодёжного сообщества ВЫЗОВ и организации Съезда стала компания «Иннопрактика».



- С момента создания Сообщества прошло 1,5 года, и за это время нам удалось вовлечь в него 4000 молодых людей из мира науки, культуры и искусства для того, чтобы они могли продвигать как свои собственные проекты, так и достижения нашей страны в публичном пространстве, становиться лидерами общественного мнения. Для делегатов Съезда мы подготовили насыщенную девятичасовую программу, благодаря которой они смогут прокачать свои навыки в медиа при поддержке профессионалов. Например, научиться публично выступать, снимать горизонтальные и вертикальные видео для национальных соцсетей, подбирать оборудование, монтировать сюжеты, работать в кадре, создавать видеоподкасты и многое другое. Также в рамках программы гости могут посетить мультиформатный фестиваль в честь Дня России, где будет представлена площадка Молодёжного сообщества ВЫЗОВ, — отметила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент Молодёжного сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова.



По словам организаторов, Съезд объединит талантливую и креативную молодёжь из сфер науки и искусства со всей России. С помощью него планируют сформировать комьюнити активных молодых людей, имеющих отношение к науке и искусству, а также готовых создавать научно-популярный контент. Участников Съезда поприветствуют руководители Сообщества — президент Молодёжного сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова, генеральный директор (первый вице-президент «Газпромбанка») Андрей Серов, исполнительный директор (и генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди») Алина Зиннатуллина.



Участников ждут концертная программа от блогеров-резидентов, мастер-классы, круглый стол «Разгон в будущее», марафоны, презентация первого номера журнала ВЫЗОВ и многое другое. Также в рамках Съезда пройдут серии интермодальных сессий от экспертов в области психологии, дизайна, предпринимательства. Кроме этого, участники посетят мультиформатный фестиваль в честь Дня России, организатором которого выступает «Газпром-Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром».



12 июня в Санкт-Петербурге у «Газпром Арены» состоятся концерты с участием артистов продюсерского центра «Инсайт Люди» Олега Абрамова (RADIO TAPOK), Анатолия Цоя (TSOY), Амирхана Батабаева (Amirchik), Владимира Селиванова (VAVAN), а также известных исполнителей — Олега Газманова, Полины Гагариной, Niletto и других. А также конкурсы, спортивные состязания, детская анимация — каждый сможет найти занятия по душе. Для участников Съезда — вход свободный.



Молодёжное сообщество ВЫЗОВ создано по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра «Инсайт Люди». Стать его участником может любой россиянин в возрасте от 18 до 35 лет, вне зависимости от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес и достижения в сфере науки, культуры или искусства и подать заявку на официальном сайте: сообществовызов.рф. После этого претенденты пройдут конкурсный отбор, по результатам которого смогут присоединиться к команде.



Возрастное ограничение 12+



