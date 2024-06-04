Они повсюду растаскивают мусор и гадят прямо на детской площадке
Жителей Тарбагатая одолели беспризорные животные. Власти призвали найти управу на псов. К примеру, около одного из жилых домов на улице Молодёжная насчитали шесть собак, с которыми нет никакого сладу.
- Растаскивают мусор из баков, гадят на детской площадке, лают на людей и т. п., – пожаловались сельчане в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Они напомнили, что четвероногих должны были отловить ещё в конце мая. В отделе сельского хозяйства райадминистрации сообщили, что поимка состоится в ближайшую пятницу, 7 июня.
В райцентре в Бурятии распоясались собаки
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