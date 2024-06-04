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Котокель в Бурятии опять признали опасным

Котокель в Бурятии опять признали опасным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отдых там грозит эндокардитом и простатитом

Озеро Котокельское в Прибайкальском районе Бурятии, где недавно плавала дохлая рыба, оказалось опасным. Как выяснилось, сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора ещё в начале мая взяли пробы воды из него у посёлка Черемушка и села Ярцы. Их отобрали в рамках социально-гигиенического мониторинга.

Лабораторные исследования показали превышение гигиенического норматива по содержанию энтерококков – бактерий, которые могут вызвать инфекцию мочевых путей, эндокардит и простатит.

- Это превышение свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, – отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили: купание в водоёмах, не имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение и не отвечающих санитарным правилам и нормативам, опасно для здоровья. Специалисты не советуют даже отдыхать и заниматься спортом рядом с такими реками и озёрами.

Ранее Котокель поразила гаффская болезнь. Несколько лет назад в районе начали гибнуть кошки и собаки, которых кормили рыбой из озера, а потом пошёл и мор самой рыбы.

Опасный недуг в 2011 году выявили у трёх граждан Китая – двоих мужчин и женщины, которые занимались заготовкой и переработкой леса. Трудовые мигранты съели леща, выловленного в Котокельском. Подобные случаи фиксировались в муниципальном образовании с 2008 года. За это время пострадал 21 человек, а один из них умер.

Саму болезнь вызывал сильнодействующий токсин, образующийся в сточных водах. Дело в том, что к концу «нулевых» озеро превратилось, по сути, в сточную яму, куда на протяжении десятилетий без какой-либо очистки стекала канализация. Меж тем оно является одним из важнейших водоёмов рыбохозяйственного и рекреационного значения в республике. Его площадь – 69 квадратных километров. Оздоровление Котокеля завершится этой осенью.

Котокель Роспотребнадзор купание

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