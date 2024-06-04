Котокель в Бурятии опять признали опасным





Ранее Котокель поразила гаффская болезнь. Несколько лет назад в районе начали гибнуть кошки и собаки, которых кормили рыбой из озера, а потом пошёл и мор самой рыбы.



Опасный недуг в 2011 году выявили у трёх граждан Китая – двоих мужчин и женщины, которые занимались заготовкой и переработкой леса. Трудовые мигранты съели леща, выловленного в Котокельском. Подобные случаи фиксировались в муниципальном образовании с 2008 года. За это время пострадал 21 человек, а один из них умер.



Саму болезнь вызывал сильнодействующий токсин, образующийся в сточных водах. Дело в том, что к концу «нулевых» озеро превратилось, по сути, в сточную яму, куда на протяжении десятилетий без какой-либо очистки стекала канализация. Меж тем оно является одним из важнейших водоёмов рыбохозяйственного и рекреационного значения в республике. Его площадь – 69 квадратных километров. Оздоровление Котокеля завершится этой осенью.



