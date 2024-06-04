В Бурятии резко ухудшится погода



По данным Бурятского гидрометцентра, уже сегодня вечером, 4 июня, по юго-западу, а 5-6 июня на большей части республики, ожидаются сильные дожди, возможен град.



В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём временами дождь. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +11, +13, днём +16, +18 градусов.



6-7 июня в горах севера ожидается мокрый снег, северо-западный ветер усилится до 20, при грозах до 24 м/с. Температура воздуха понизится на 10 и более градусов.



В Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды. Предупреждение опубликовали синоптики.