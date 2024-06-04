В Улан-Удэ стало безопасней благодаря подрезке деревьев

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Город не стал менее зелёным



По улице Комсомольской в Железнодорожном районе Улан-Удэ три года назад местные жители попросили городские спецслужбы привести в порядок деревья, которые разрослись и представляли угрозу безопасности. Санитарную подрезку провёл городской лесхоз.



В социальных сетях горожане высказывали негативные мнения, считая, что подрезка идёт во вред, а город становится менее зелёным.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, сегодня можно увидеть, как красиво разрослись деревья, и главное, они безопасны для горожан.



– Ветра стали у нас сильными, ветки после подрезки уже больше не падают на автомобиль. За детей спокоен, что на них ничего не упадёт, не произойдёт ЧП. Благодаря подрезке чувствуешь себя не только комфортнее, но и безопаснее, – отметил Антон Алексеев, местный житель.



Перед каждой подрезкой специалисты МБУ «Городское лесничество» проводят комплексное обследование деревьев. Если вовремя не подрезать и не удалять «аварийные» деревья в городе, то возникает угроза жизни, здоровью, имуществу горожан. Взамен каждый год высаживаются новые деревья.



– Весенние посадки в рамках программы «Зелёный город» уже стартовали. Этой весной высаживаем свыше 4 тысяч саженцев. Также запланирована посадка цветов на площади более 8 тысяч кв. м и устройство газонов на площади 10 тысяч кв. м. А за весенний и летний период должны высадить более 6 тысяч крупномерных саженцев, – рассказал Алексей Яковлев, заместитель директора по благоустройству и озеленению МБУ «Городское лесничество».



Комплексная работа с зелёными насаждениями в Улан-Удэ началась рамках программы «Зелёный город» с 2019 года. До разработки программы уход за деревьями был нерегулярным, осуществлялся непрофильными учреждениями, а часто и вовсе отсутствовал.



