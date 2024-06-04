Врачи Бурятии рассказали, как оценить своё репродуктивное здоровье



Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики, как инструментальной, так и лабораторной.



Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для женщин включает:

- Анкетирование;

- Осмотр акушером-гинекологом;

- Пальпация молочных желёз;

- Осмотр шейки матки с забором материала на исследование;

- Микроскопическое исследование влагалищных мазков;

- Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала.



Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для мужчин включает анкетирование и осмотр врачом-урологом или хирургом.



Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования.



Где проверить репродуктивное здоровье?



Исследования репродуктивного здоровья проводятся бесплатно в поликлинике по месту прикрепления одновременно с профилактическим медицинским осмотром или диспансеризацией. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС. Записаться можете в регистратуре, по телефону поликлиники или через портал Госуслуг.



Чтобы быстрее пройти диспансеризацию, можно заблаговременно заполнить анкету для оценки репродуктивного здоровья и передать её врачу.



Анкета для женщин:







Анкета для мужчин:





Возрастное ограничение: 18+. Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики, как инструментальной, так и лабораторной.Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для женщин включает:- Анкетирование;- Осмотр акушером-гинекологом;- Пальпация молочных желёз;- Осмотр шейки матки с забором материала на исследование;- Микроскопическое исследование влагалищных мазков;- Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала.Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для мужчин включает анкетирование и осмотр врачом-урологом или хирургом.Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования.Исследования репродуктивного здоровья проводятся бесплатно в поликлинике по месту прикрепления одновременно с профилактическим медицинским осмотром или диспансеризацией. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС. Записаться можете в регистратуре, по телефону поликлиники или через портал Госуслуг.Чтобы быстрее пройти диспансеризацию, можно заблаговременно заполнить анкету для оценки репродуктивного здоровья и передать её врачу.Анкета для женщин:Анкета для мужчин:

Во многих странах, включая и Россию, сейчас наблюдается спад рождаемости. И дело не в том, что молодёжь не хочет брать на себя ответственность за рождение и воспитание детей. Многие хотят, но, увы, не могут. По данным Росстата, частота бесплодных браков в нашей стране колеблется от 17% до 24% в зависимости от региона. Критическим для демографической ситуации в стране, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считается показатель 15%, и мы уже перешли эту красную черту.Причин ухудшения репродуктивного здоровья много. Это и образ жизни: малоподвижность, вредные привычки, стресс и т.п., а также различные вовремя не обнаруженные и не вылеченные инфекции, а иногда и врождённые патологии. Причём многие такие недуги никак себя не проявляют: оба партнёра считают, что здоровы, а с ребёнком – не получается. Хорошая новость: со многими заболеваниями и состояниями современная медицина научилась справляться. Важно только выяснить, что не так в организме и не тянуть с обращением к врачу и лечением. Поэтому регулярная диспансеризация может помочь сделать первый шаг в правильном направлении.