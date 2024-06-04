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Врачи Бурятии рассказали, как оценить своё репродуктивное здоровье

Врачи Бурятии рассказали, как оценить своё репродуктивное здоровье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии с 2024 года стартовала диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет. Обследования проводятся с целью выявления заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на зачатие, течение беременности и роды. Какие обследования и где можно пройти диспансеризацию – об этом рассказали в центре общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия имени В. Р. Бояновой

Зачем проходить диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья?

Во многих странах, включая и Россию, сейчас наблюдается спад рождаемости. И дело не в том, что молодёжь не хочет брать на себя ответственность за рождение и воспитание детей. Многие хотят, но, увы, не могут. По данным Росстата, частота бесплодных браков в нашей стране колеблется от 17% до 24% в зависимости от региона. Критическим для демографической ситуации в стране, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считается показатель 15%, и мы уже перешли эту красную черту.

Причин ухудшения репродуктивного здоровья много. Это и образ жизни: малоподвижность, вредные привычки, стресс и т.п., а также различные вовремя не обнаруженные и не вылеченные инфекции, а иногда и врождённые патологии. Причём многие такие недуги никак себя не проявляют: оба партнёра считают, что здоровы, а с ребёнком – не получается. Хорошая новость: со многими заболеваниями и состояниями современная медицина научилась справляться. Важно только выяснить, что не так в организме и не тянуть с обращением к врачу и лечением. Поэтому регулярная диспансеризация может помочь сделать первый шаг в правильном направлении.

Какие исследования включены в оценку репродуктивного здоровья?

Первый этап диспансеризации

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики, как инструментальной, так и лабораторной.

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для женщин включает:
- Анкетирование;
- Осмотр акушером-гинекологом;
- Пальпация молочных желёз;
- Осмотр шейки матки с забором материала на исследование;
- Микроскопическое исследование влагалищных мазков;
- Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала.

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для мужчин включает анкетирование и осмотр врачом-урологом или хирургом.

Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования.

Где проверить репродуктивное здоровье?

Исследования репродуктивного здоровья проводятся бесплатно в поликлинике по месту прикрепления одновременно с профилактическим медицинским осмотром или диспансеризацией. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС. Записаться можете в регистратуре, по телефону поликлиники или через портал Госуслуг.

Чтобы быстрее пройти диспансеризацию, можно заблаговременно заполнить анкету для оценки репродуктивного здоровья и передать её врачу.

Анкета для женщин:



Анкета для мужчин:


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