Врачи Бурятии рассказали, как оценить своё репродуктивное здоровье

Зачем проходить диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья?
Во многих странах, включая и Россию, сейчас наблюдается спад рождаемости. И дело не в том, что молодёжь не хочет брать на себя ответственность за рождение и воспитание детей. Многие хотят, но, увы, не могут. По данным Росстата, частота бесплодных браков в нашей стране колеблется от 17% до 24% в зависимости от региона. Критическим для демографической ситуации в стране, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считается показатель 15%, и мы уже перешли эту красную черту.
Причин ухудшения репродуктивного здоровья много. Это и образ жизни: малоподвижность, вредные привычки, стресс и т.п., а также различные вовремя не обнаруженные и не вылеченные инфекции, а иногда и врождённые патологии. Причём многие такие недуги никак себя не проявляют: оба партнёра считают, что здоровы, а с ребёнком – не получается. Хорошая новость: со многими заболеваниями и состояниями современная медицина научилась справляться. Важно только выяснить, что не так в организме и не тянуть с обращением к врачу и лечением. Поэтому регулярная диспансеризация может помочь сделать первый шаг в правильном направлении.
Какие исследования включены в оценку репродуктивного здоровья?
Первый этап диспансеризации
Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики, как инструментальной, так и лабораторной.
Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для женщин включает:
- Анкетирование;
- Осмотр акушером-гинекологом;
- Пальпация молочных желёз;
- Осмотр шейки матки с забором материала на исследование;
- Микроскопическое исследование влагалищных мазков;
- Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала.
Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для мужчин включает анкетирование и осмотр врачом-урологом или хирургом.
Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования.
Где проверить репродуктивное здоровье?
Исследования репродуктивного здоровья проводятся бесплатно в поликлинике по месту прикрепления одновременно с профилактическим медицинским осмотром или диспансеризацией. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС. Записаться можете в регистратуре, по телефону поликлиники или через портал Госуслуг.
Чтобы быстрее пройти диспансеризацию, можно заблаговременно заполнить анкету для оценки репродуктивного здоровья и передать её врачу.
Анкета для женщин:
Анкета для мужчин:
Возрастное ограничение: 18+.