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На севере Бурятии сотрудники Росгвардии оказали помощь дацану

На севере Бурятии сотрудники Росгвардии оказали помощь дацану
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Священнослужитель поблагодарил их за помощь

Коллектив отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району Бурятии оказал помощь дацану «Даши Даржалин» в посёлке Багдарин.

Росгвардейцы установили в сакральном месте у подножия Белой горы флагштоки для вывешивания флажков удачи «хии морин», а также оборудовали специальное место для подношения хадаков. На детской площадке на территории дацана сотрудники вневедомственной охраны благоустроили песочницу, покрасили лавочки и забор, сообщили в пресс-службе ведомства.


Настоятель Баунтовского дацана «Даши Даржалин» Жамбал-лама поблагодарил коллектив отделения вневедомственной охраны за помощь и поддержку.

- Дорогие друзья, от всей души выражаю всем огромную благодарность за помощь нашему дацану. Всем желаю, чтобы ваши дети вас радовали своими успехами, новыми свершениями. Вам здравия, духовной энергии, долгих лет жизни, удачи, – пожелал Жамбал-лама.

Начальник районного отделения вневедомственной охраны Росгвардии Арсалан Балдоржиев отметил, что личный состав всегда с готовностью откликается на оказание помощи дацану.

Росгвардия дацан

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