В Улан-Удэ из-за сильной жары продолжают поливать дороги

Орошать их водой будут весь день



Во вторник, 4 июня, в Бурятии пообещали 30-градусную жару. В столице республики воздух днём прогреется до +27, +29.



Сотрудники комбината по благоустройству с самого утра начали поливать центральные улицы города. Как пояснили в комбинате по благоустройству, это снижает уровень деформации дорожного покрытия и негативное воздействие вредных веществ, которые испаряются с поверхности асфальта.







Орошать улицы водой будут весь день. Охватить первым делом хотят дороги с большим трафиком движения.



