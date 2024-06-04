Орошать их водой будут весь день
Во вторник, 4 июня, в Бурятии пообещали 30-градусную жару. В столице республики воздух днём прогреется до +27, +29.
Сотрудники комбината по благоустройству с самого утра начали поливать центральные улицы города. Как пояснили в комбинате по благоустройству, это снижает уровень деформации дорожного покрытия и негативное воздействие вредных веществ, которые испаряются с поверхности асфальта.
Орошать улицы водой будут весь день. Охватить первым делом хотят дороги с большим трафиком движения.
В Улан-Удэ из-за сильной жары продолжают поливать дороги
Общество, Фото:
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