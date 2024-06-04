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В Улан-Удэ из-за сильной жары продолжают поливать дороги

В Улан-Удэ из-за сильной жары продолжают поливать дороги
Общество,  Фото:КБУ
Орошать их водой будут весь день

Во вторник, 4 июня, в Бурятии пообещали 30-градусную жару. В столице республики воздух днём прогреется до +27, +29.

Сотрудники комбината по благоустройству с самого утра начали поливать центральные улицы города. Как пояснили в комбинате по благоустройству, это снижает уровень деформации дорожного покрытия и негативное воздействие вредных веществ, которые испаряются с поверхности асфальта.



Орошать улицы водой будут весь день. Охватить первым делом хотят дороги с большим трафиком движения.

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