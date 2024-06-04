В Бурятии врачи спасли женщину, которая не ела два месяца





- Фантастическое мастерство хирургов Владимира Очирова, Сергея Санжимитыпова и Баира Жамсаранова и забота среднего медицинского персонала сделали своё дело – человеческая жизнь была спасена, – отметили в РКБ.







Недавно хирурги из республиканской клинической больницы (РКБ) имени Н. А. Семашко спасли жительницу Бурятии, которая не могла есть несколько недель. У неё без каких-то явных причин, на фоне полного благополучия, пропал аппетит. Женщину мучила рвота и продолжалось всё это два месяца.Наша землячка консультировалась у разных специалистов и прошла необходимые исследования, в том числе – на онкомаркеры. У неё обнаружили критическое сужение выходного отдела желудка – пища уже практически не поступала, а вес снизился почти вдвое, до 45 килограммов.Женщина оказалась в хирургическом отделении РКБ. И хотя причину заболевания установить до конца так и не удалось, врачи приступили к решительным действиям, ведь ситуация уже стала жизнеугрожающей.Пациентку ждала сложная двухэтапная операция. Сначала хирургам пришлось вывести тонкую кишку на переднюю брюшную стенку – на ней появилось небольшое отверстие, через которое пища поступала в жидком виде. В итоге жительница республики набрала более пяти килограммов и силы к ней вернулись. На втором этапе врачи удалили пострадавшую – предположительно, от ожога – часть желудка, а тонкую кишку сшили с оставшейся. После э женщина начала нормально питаться и её выписали из больницы.