В Бурятии заметно увеличилось производство яиц



В Бурятстате рассказали о производстве основных продуктов животноводства в ушедшем году. Доля скота и птицы в убойном весе составила 47 900 тонн (на 12,6% больше, чем в 2022-ом). При этом 58,1% пришлось на свиноводство и 35,7% – на мясное скотоводство.



В 2023-ем в республике произвели 92 миллиона 600 тысяч яиц (+99,3% за год), а также 82 000 тонн молока (89,6% к 2022-му), причём 84,1% от этого объёма – в личных подсобных хозяйствах.



- Доля товарного сектора (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели) в производстве скота и птицы на убой составила 65,4%, яиц – 81,9%, – добавили в ведомстве.



