За месяц в улан-удэнском роддоме появились на свет 353 ребёнка

Мальчиков родилось больше, чем девочек



В стенах республиканского перинатального центра в Улан-Удэ в мае родилось 353 малыша, в том числе шесть двое. На свет появились 196 мальчиков и 157 девочек. Любопытную статистику опубликовали на странице роддома в соцсети.



Самый крупный малыш родился 15 мая. Вес мальчика при рождении составил 4920 гр., рост – 60 см. Самым маленьким новорождённым оказалась девочка, появившаяся на свет 21 мая с ростом 33 см и весом 790 граммов.



Самый богатый на роды день в прошлом месяце — 3 мая. В этот день родились 11 мальчиков и 11 девочек, в том числе три двойни.

