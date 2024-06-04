В Бурятии простятся с заслуженным и народным артистом Маем Богдановым

Общество, Фото: колледж искусств им. П.И. Чайковского

Май Богданов до 85 лет работал в оркестре театра оперы и балета



1 июня на 98-м году ушёл из жизни заслуженный артист Бурятской АССР и народный артист Бурятии Богданов Май Петрович. До 85 лет он работал в оркестре Бурятского театра оперы и балета — играл на валторне и преподавал в колледже искусств имени Чайковского.



Заниматься музыкой он начал в кружке в далёком 1941 году, во время учёбы в железнодорожном училище, где получал специальность машиниста. С 1943 года Май Петрович начинает трудиться на железной дороге: сначала кочегаром на паровозе, а затем помощником машиниста. Любовь к искусству вернула юного рабочего-железнодорожника на творческий путь: в 1944 году он стал артистом хора Бурятского театра оперы и балета и даже пел в первой опере, поставленной на сцене театра.



В 1945 году в качестве вокалиста Май Петрович был приглашён на обучение в Свердловскую консерваторию, однако ещё до начала занятий получил травму голосового аппарата. Не желая терять талантливого студента-музыканта, руководство консерватории приняло решение направить его на обучение валторне. В 1950 году валторнист Богданов начал свой творческий путь в Бурятском театре оперы и балета.



С 1964 года началась педагогическая деятельность Мая Петровича в Улан-Удэнском музыкальном училище имени Чайковского, ныне колледж искусств имени Чайковского. На своих уроках он прививал ученикам любовь к музыке и своему инструменту, к сольной и ансамблевой игре, знакомил с различными композиторскими и исполнительскими стилями. Студенты Мая Петровича постоянно участвовали в конкурсах разного уровня, начиная с международного, демонстрируя хорошую исполнительскую школу. Многие выпускники его класса продолжили обучение в консерваториях, получив высшее профессиональное образование.



- За годы работы Май Петрович выпустил немало молодых музыкантов, ныне работающих не только в симфонических и духовых оркестрах Бурятии и России, но и продолжающих его педагогическую традицию. За свою многолетнюю и плодотворную деятельность Май Петрович был награждён многочисленными почётными грамотами, званиями и другими знаками отличия. В 1964 году он был удостоен звания заслуженного артиста Бурятской АССР, в 1997 году удостоен звания «Народный артист Республики Бурятия», - сообщает Бурятский театр оперы и балета.



Прощание с Маем Богдановым состоится 6 июня по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова 9в, средний зал с 10 до 11 часов.



