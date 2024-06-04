Село в пригородном районе Бурятии утонуло в мусоре



Жители иволгинского села Красноярово рассказали в группе «Иволга-инфо.24/7», что в населённом пункте уже третью неделю не вывозят мусор. По их словам, собаки рвут валяющиеся повсюду мешки с отходами и их содержимое разлетается по улицам, а регоператор по обращению с ТКО на жалобы, мол, никак не реагирует.



В компании «Чистый двор», которая занимается вывозом мусора в селе, пояснили, что это не делают вовремя из-за состояния дорог.



- Мусоровозы получают повреждения и не всегда потом приезжают на участки с нормальными дорогами. В пятницу, 31 мая, машины не было, поскольку она увязла на другом участке, после которого должна была отправиться в Красноярово, – отметили в организации. – Ещё одна причина – дефицит кадров. Нет грузчиков, и не можем их найти даже в самих сёлах, где происходят сбои.

