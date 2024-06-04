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В Улан-Удэ состоялась премьера «Дюймовочки»

В Улан-Удэ состоялась премьера «Дюймовочки»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спектакль повествует о приключениях маленькой девочки с большим добрым сердцем

В Бурятском театре оперы и балета 31 мая и 1 июня прошли премьерные показы балета «Дюймовочка» в постановке Алисы Шикиной.

В этом году Алиса Шикина заканчивает целевое обучение в Санкт-Петербургской государственной консерватории как балетмейстер. Её дипломной работой станет балет «Дюймовочка» по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена. Алиса Шикина выступила хореографом и автором либретто, сообщили в пресс-службе театра.

Заглавные партии Дюймовочки исполняют артисты балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Мария Зонхоева и Чинчи Ондар.

«Спектакль очень понравился. Красочный, яркий. Музыка и костюмы, сами артисты. Всё гармонично сложилось в одну картинку. Моя дочь в восторге. Спасибо большое», — поделилась зритель Ирина.

«Пришли с внучкой и дочкой. Понравились выступления персонажей Дюймовочки, лягушек, жуков. Всё было прекрасно. Все артисты хорошо отработали, молодцы. Хотелось бы ещё отметить костюмы и декорации данного спектакля. Спасибо большое костюмерам, постановщикам и всем, кто трудился над спектаклем «Дюймовочка», — отметила ещё один зритель Наталья.

Спектакль повествует о приключениях маленькой девочки с большим добрым сердцем. Её появление в нашем мире удивительно: на далекой планете росли два цветка, семечко одного из них улетело в космос, долго путешествовало и приземлилось на цветочной поляне планеты Земля. Прекрасные бабочки посадили это семечко и ухаживали за ним, оно выросло и стало великолепным цветком, из раскрывшегося бутона которого и вышла наша героиня — Дюймовочка.

Постановка осуществлялась в рамках Года семьи при поддержке министерства культуры Бурятии.

Показы также состоятся 4 и 5 июня.


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