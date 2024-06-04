В улан-удэнском парке скамейки установили прямо на велосипедных дорожках

















На территории парка установлена скейт-площадка, здесь с удовольствием катаются любители экстрима. Но недочёты есть при входе на площадку – местами отсутствует асфальтовое покрытие, бордюры и плитка лежат на траве, бетонное основание в трещинах.



- Будто ремонт идёт, но уже очень давно дорожка в таком состоянии. Сейчас лето, много ребятишек в парке, могут покалечиться, - рассказал «Байкал-Daily» неравнодушный местный житель.



































В парке имени Орешкова лавочки и урны установили прямо на велосипедных дорожках. На казусную ситуацию обратили внимание жители Улан-Удэ.- Катались с внучкой на велосипедах, ехали по своей дорожке, как вдруг заметили скамейки и на пути, пришлось перестроиться на сторону для пешеходов, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец недоразумения.Это не единственное, что обеспокоило горожан. Так, в парке установлена детская площадка «Играл Байкал». Её открыли всего четыре года назад, по задумке она интерактивная. К примеру, ребятишки могут узнать на практике, как работает водяная мельница. Однако сейчас здесь практически нет воды.