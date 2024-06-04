В Бурятии открыли мемориальную доску погибшему на СВО инспектору нацпарка



- В нашей организации Дмитрий Мэлсович проработал 12 лет. Когда началась специальная военная операция, Дима как военнослужащий, участник боевых действий в Чечне не мог найти себе покоя. В июле он уволился и пошёл в военкомат. В тот момент ему было отказано. Призвали его в рамках частичной мобилизации. Дима для нас останется в памяти как добрый, спокойный, уравновешенный парень. Здесь все напоминает о нём. Вот эту вывеску Туранский инспекторский участок вывешивал он, наверху картину рисовал Дмитрий. Памятная доска является начальной стадией работы в нашем населённом пункте в честь Дмитрия, - сказала старший государственный инспектор Туранского участка Светлана Синькевич.



Почтить память Дмитрия Мэлсовича пришли друзья, коллеги, родственники, товарищи и односельчане.









2 июня в селе Туран Тункинского района Бурятии открыли мемориальную доску памяти государственного инспектора национального парка «Тункинский» Дмитрия Ихинеева, погибшего в ходе СВО.Увековечить память Дмитрия Ихинеева решили его одноклассники, их поддержал коллектив нацпарка.Мемориальную доску установили на здании Туранского инспекторского участка Тункинского национального парка.Дмитрий Ихинеев родился 19 июня 1977 года в селе Туран Тункинского района Бурятии в многодетной семье. Он был третьим ребёнком из шести детей.В 1984 году пошёл в 1 класс Туранскую восьмилетнюю школу. После окончания школы в 1994 году был призван в армию, служил во Внутренних войсках в селе Асино Томской области, затем попал в первую Чеченскую кампанию.В 1997 году после армии поступил в Тункинское СПТУ-32 на курсы водителя и тракториста машиниста широкого профиля.После учёбы пошёл служить в патрульно-постовую службу МВД Тункинского района в селе Кырен, где отслужил один год. Работал в районном доме культуры диджеем-звукооператором, три года отслужил по контракту в танковых войсках в Чите.В апреле 2010 года устроился на работу в Тункинский национальный парк в Туранское лесничество инспектором, где отработал 12 лет. Коллеги знали Дмитрия, как ответственного, грамотного специалиста, готового в любую минуту прийти на помощь своим товарищам.Его не раз поощряли за качественную работу. В его активе почётные грамоты Тункинского национального парка, профсоюзного комитета, управления Росприроднадзора по Республике Бурятия.22 сентября 2022 года Дмитрий Ихинеев попал под частичную мобилизацию, ушёл в зону СВО в должности старшего механика-водителя. Погиб 6 февраля 2023 года.